Terceiro fugitivo de Vale de Judeus detido em Itália

Shergili Farjiani, um dos reclusos que fugiram a 7 de Setembro da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, foi esta terça-feira, 10 de Dezembro, detido pela PJ em Itália, segundo informação confirmada ao PÚBLICO.

"O evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Shergili Farjiani, de 40 anos, foi recapturado, hoje, em Itália, pela Polícia Judiciária (PJ), depois de um persistente, complexo e ininterrupto trabalho de investigação e de recolha de informação desta Polícia, desde o dia da fuga, a 7 de Setembro de 2024", lê-se no comunicado divulgado esta noite pela PJ.

A operação policial contou com a colaboração das autoridades italianas para recapturar o cidadão georgiano "com extensa carreira criminal, como crimes de furto violento e falsificação de documentos", acrescentam as autoridades portuguesas. "Sobre este evadido recaía um mandado de detenção europeu emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Europol."

Farjiani foi detido em Pádua, no Norte de Itália. Cumpria em Vale de Judeus uma pena de sete anos de prisão pelos crimes de furto, violência, subtracção e falsificação de documentos — a mais leve das penas a que foram condenados os cinco fugitivos.

Mais de três meses depois da fuga, continuam a monte o britânico Mark Roscaleer, de 37 anos, e o argentino Rodolfo Lohrmann, de 61 anos.

A 6 de Outubro foi capturado em Tânger pelas autoridades marroquinas o primeiro dos cinco fugitivos. Fábio Loureiro, algarvio de 34 anos, estava escondido em casa de um amigo, também português, residente em Marrocos. Foi condenado a 25 anos de prisão por diversos crimes, incluindo associação criminosa, branqueamento de capitais e furto qualificado.