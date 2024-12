PSuperior: há seis mil assinaturas grátis para distribuir. Como funciona?

O que é o PSuperior?

O PSuperior é um projecto de literacia mediática do PÚBLICO que inclui a distribuição de assinaturas digitais do jornal sem custos para ti. A edição deste ano conta com o apoio da Fidelidade, FUEL, Google, IPG Mediabrands, NTT Data Portugal, Porto Editora, Sonae e Visapress. Para saberes mais, visita-nos aqui.

Quem pode ganhar uma assinatura grátis?

Qualquer estudante de licenciatura ou mestrado pode ser assinante do PSuperior. Para tal, é necessário verificar se o teu curso se encontra elegível para usufruíres da oferta. Podes consultar aqui.

Quantas assinaturas estão disponíveis?

Este ano, temos perto de 6000 assinaturas para entregar aos estudantes do ensino superior.

Que vantagens tenho em ter uma assinatura do PÚBLICO através do PSuperior?

Para além de teres acesso a todos os conteúdos exclusivos para assinantes do PÚBLICO, o que é um recurso importante para estares mais apto a combater a desinformação, ainda vais receber uma newsletter semanal onde fazemos uma compilação dos conteúdos que te podem interessar mais e que te podem ter escapado.

Há conteúdos especiais para mim no PSuperior?

Sim, durante o ano lectivo, visitamos as instituições de ensino superior e promovemos debates em que podes participar. Procuramos saber quais são as tuas dúvidas num momento em que estás perto de concluir o teu percurso académico e vamos à procura de respostas junto de especialistas.

Até quando está em vigor?

Não há um prazo para pedires a tua assinatura, mas atenção que a oferta está limitada ao número de assinaturas disponíveis em cada instituição/curso. Na edição do ano passado, logo nos primeiros 15 dias, entregámos mais de 80% das assinaturas disponíveis, por isso não fiques à espera!

E se o meu curso não estiver na lista dos elegíveis?

Se o teu curso não está na lista e gostavas de ser assinante do PÚBLICO, podes usufruir da assinatura de estudante, que tem um desconto especial para ti!