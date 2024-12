Prisão preventiva para dois detidos em Oeiras por tentativa de homicídio e roubo agravado

Os dois homens com cerca de 30 anos detidos na segunda-feira durante uma operação policial em Algés, Oeiras, por tentativa de homicídio e roubo agravado, ficaram em prisão preventiva, revelou à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte, dois outros jovens detidos na segunda-feira na mesma operação policial serão ouvidos na quarta-feira em primeiro interrogatório judicial, num processo separado, por suspeitas de estarem envolvidos nos tumultos ocorridos na Área Metropolitana de Lisboa (AML), em Outubro, na sequência da morte de Odair Moniz.

Os dois homens que hoje ficaram em prisão preventiva, depois de terem sido ouvidos em primeiro interrogatório pelo tribunal, respondem no âmbito de um processo em que um deles, detido na Quinta da Formiga, em Algés, é suspeito de homicídio qualificado na forma tentada, roubo agravado e condução sem habilitação.

Na busca domiciliária efectuada foram apreendidas a este suspeito "duas armas, tipo pistola, que irão ser peritadas por parte do Núcleo de Armas e Explosivos da PSP, uma munição de calibre .12, uma parte essencial de uma arma de fogo tipo caçadeira, material para pesagem de produto estupefaciente, uma faca e várias notas num total de 360 euros", segundo a PSP.

O outro homem é suspeito de "roubo agravado, com recurso a arma branca (faca), em conluio com o primeiro [suspeito]", e foi detido no Bairro da Portela, em Carnaxide, tendo também sido apreendida cocaína e uma faca "ponta e mola". Estes dois suspeitos têm antecedentes criminais, de acordo com a PSP.

Os dois jovens de 18 anos que serão ouvidos na quarta-feira são suspeitos de estarem envolvidos em crimes de roubo agravado, praticados durante os tumultos que ocorreram na AML em Outubro.

Estes suspeitos, "socorrendo-se da força física e de utilização de armas brancas", terão agredido condutores TVDE, coagindo-os a "entregarem as suas viaturas, fazendo posteriormente uso das mesmas", lê-se num comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Os crimes terão sido praticados nos bairros da Portela e dos Barronhos, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

O primeiro jovem foi detido na segunda-feira de manhã em casa, no concelho da Amadora, enquanto o outro foi detido mais tarde, pelas 11h00, na zona de Carnaxide, no concelho de Oeiras.

Na segunda-feira, a PSP desenvolveu uma operação, que denominou de "Ares", a partir das 7h00 nos concelhos de Oeiras e da Amadora, no distrito de Lisboa, tendo executado sete mandados de busca domiciliária e quatro mandados fora de flagrante delito, no âmbito de dois processos de investigação da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Oeiras.

A operação envolveu agentes das equipas de Investigação Criminal e Intervenção Rápida e Trânsito e visou sete habitações: três no Bairro da Portela, em Carnaxide; uma no Bairro dos Barronhos, também em Carnaxide; uma no Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo; uma na Quinta da Formiga, em Algés; e uma no concelho da Amadora.

O cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de Outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois.

Na sequência da sua morte, registaram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa durante várias noites.