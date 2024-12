Estão a entrar 900 acções por dia contra a AIMA nos tribunais administrativos

Desespero de imigrantes com atrasos no seu processo de regularização leva-os a intentar intimações para proteger os seus direitos. Há juízes com mais de 5000 acções para decidir.

"Os problemas associados à extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e à criação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) fazem com que estejam a entrar 900 novas intimações para direitos, liberdades e garantias todos os dias nos tribunais administrativos”. A afirmação é da juíza do Supremo Tribunal Administrativo Ana Celeste Carvalho e foi proferida esta segunda-feira, durante a apresentação da edição especial da revista Vida Judiciária dedicada a comemorar os 20 anos da Reforma da Justiça Administrativa, no Porto.