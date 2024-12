As receitas de Edrey Momo, do coração de São Paulo ao aconchego de Portugal

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Edrey Momo, renomado restaurateur e sócio de Vitor Sobral no restaurante Tasca da Esquina, em São Paulo, está em Portugal de férias, mas com os olhos no futuro. Ele revela que pretende abrir um pequeno restaurante no país, possivelmente, uma pizzaria. O projeto, que homenageia a tradição familiar iniciada com a icônica Pizzaria 1900, eleita uma das melhores da capital paulista, promete unir a herança culinária brasileira ao dinamismo da cena gastronômica portuguesa.

Portugal não fazia parte dos planos de Edrey até 2011, quando foi apresentado a Vitor Sobral e convidado a levar a Tasca da Esquina para o Brasil. "Cheguei em Portugal sem expectativas, mas me apaixonei. Descobri que São Paulo não tinha nada parecido com a Tasca: comida portuguesa despojada, bem feita e acessível", diz. A parceria com Sobral transformou a relação de Edrey com a gastronomia portuguesa, tornando-o um promotor da cultura lusa no Brasil.

A conexão com Portugal foi além dos negócios. Sua filha se mudou para o país, e Edrey passou a valorizar a segurança e o ritmo de vida mais calmo, especialmente em contraste com São Paulo. "Em Portugal, eu desarmo. Não gasto energia com preocupações diárias que, no Brasil, são inevitáveis", afirma. O empresário quer, agora, investir em algo pequeno, para manter laços com a gastronomia e criar novas oportunidades para os filhos.

Ao longo dos anos, o empresário também desenvolveu um olhar mais atento para os sabores portugueses. Ainda que o bacalhau, prato símbolo do país, não seja sua preferência, ele se rendeu à riqueza da culinária lusa. “Adoro carne de porco, e o porco preto de Portugal é espetacular. Os embutidos e queijos também são incríveis, é impossível não se apaixonar pela variedade e pela qualidade dos produtos”, ressalta o empresário.

Espaço para melhorias

Mesmo em férias, Edrey está atento às nuances do mercado português. Ele percebe que, apesar do crescente interesse por Portugal como destino gastronômico, há espaço para melhorias. “O serviço aqui pode evoluir muito, especialmente com um modelo de gorjetas sugeridas, como temos no Brasil. Isso valorizaria os trabalhadores e melhoraria a experiência do cliente”, acredita.

O desejo de servir bem é um tema caro a Edrey, que vê a hospitalidade como um gesto nobre. "Quando você serve alguém, não importa o contexto, é um ato de generosidade e cuidado. Isso deveria ser celebrado, não desvalorizado", receita. Para ele, essa cultura de hospitalidade, presente no Brasil, já faz a diferença em Portugal e vai ajudar ainda mais a elevar os padrões do atendimento local.

Além dos negócios, o empresário busca na vida em Portugal um equilíbrio entre trabalho e bem-estar. Há dois anos, ele completou o Caminho de Santiago, saindo de Lisboa e percorrendo mais de 600 km. “Foi um momento transformador. É um desafio físico e emocional, mas, também, uma oportunidade rara de silenciar o mundo exterior e olhar para dentro. Entendi muito sobre o que realmente importa na vida e como simplificar o que parece complexo”, destaca.

Agora, Edrey vislumbra um futuro que mescle empreendedorismo e qualidade de vida. “Quero criar algo que represente a minha história e que tenha significado. Um pequeno restaurante para meus filhos cuidarem, algo que reflita o amor pelo que fazemos e pela vida mais tranquila que Portugal oferece”, diz. Essa busca por equilíbrio e propósito reflete a maturidade de alguém que, após anos no mercado gastronômico, quer deixar um legado para a família e para as comunidades que o acolheram.