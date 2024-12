Oposição vence eleições no Flamengo e acordo com Leixões sobe no telhado

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A oposição venceu as eleições do Flamengo. A chapa Raça, Amor e Paixão, liderada por Luís Eduardo Baptista, o Bap, 64 anos, comandará o clube com a maior torcida do Brasil por três anos. A nova direção tomará posse em 18 de dezembro.

A vitória da oposição, que impediu a continuidade da atual gestão, representada pela chapa comandada pelo vice-presidente, Rodrigo Dunshee, levantou dúvidas sobre a continuidade das negociações entre o Flamengo e a SAD do Leixões, clube de Matosinhos, Norte de Portugal. Por enquanto, o negócio subiu no telhado.

As negociações envolvem um acordo de três anos, com o Flamengo assumindo a gestão do time português. Depois desse período, o clube brasileiro poderia optar ou não pelo controle total do Leixões. O atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, é um entusiasta da operação. Não por acaso, ele acelerou o quanto pode o processo com o Leixões.

Como, porém, o mandato dele termina nos próximos dias, há desconfianças se haverá tempo para ele sacramentar o acordo com o Leixões. Landim vê a parceira com os portugueses como uma escola de formação de atletas nos moldes europeus. Ele também acredita que, com o Flamengo à frente da direção, o Leixões poderá chegar à Champions League em cinco anos.

Silêncio no Leixões

Presidente da SAD Leixões, André Castro acompanhou todos os passos da disputa pelo comando do Flamengo, inclusive com viagens ao Brasil. Mas ele se mantém em silêncio sobre os resultados das eleições para não provocar ruídos.

O futuro presidente do Flamengo, que teve apoio de ídolos do clube, como Zico, ainda não se posicionou oficialmente sobre um possível acordo com o Leixões. Há, na visão de assessores deles, temas mais urgentes, como a renegociações de contratos de jogadores para as próximas temporadas.

A transição para o novo mandato ocorrerá nos próximos dias, com a eleição para o Conselho Deliberativo, em 16 de dezembro. A chapa vencedora de Luís Eduardo Baptista teve 1.731 votos, contra 1.166 contabilizados pelo grupo de situação. Esta foi a maior eleição do século XXI no Flamengo, com mais 3,2 mil votantes.