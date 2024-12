Rui Malheiro anuncia candidatura à liderança da Iniciativa Liberal

Novo líder do Movimento Unidos pelo Liberalismo vai disputar as eleições internas da Iniciativa Liberal com Rui Rocha.

Rui Malheiro foi eleito líder do Movimento Unidos pelo Liberalismo e vai avançar com uma candidatura à liderança da Iniciativa Liberal. O anúncio do novo líder do movimento criado por Tiago Mayan Gonçalves surge um dia depois de Rui Rocha ter divulgado que será recandidato às eleições internas do partido, que serão disputadas em Fevereiro do próximo ano.

Depois de Tiago Mayan Gonçalves ter abandonado a corrida à liderança da Iniciativa Liberal, na sequência de um caso de falsificação de assinaturas, o Movimento Unidos pelo Liberalismo deu início a um processo de escolha do novo líder.

De acordo com o comunicado, nas eleições internas do movimento, Rui Malheiro, que era o porta-voz, foi eleito com 88% dos votos.

Um resultado que “reflecte a confiança dos membros na sua visão e capacidade de conduzir o movimento, numa altura crucial para o futuro do liberalismo em Portugal”, lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira.

Membro da IL e Conselheiro Nacional do partido desde 2020, Rui Malheiro vai disputar a liderança do partido com Rui Rocha, que anunciou a sua recandidatura na segunda-feira. As eleições internas da IL realizam-se na Convenção Nacional dos liberais, marcada para os dias 1 e 2 de Fevereiro do próximo ano.

A candidatura de Rui Malheiro à liderança da IL “reflecte o desejo de levar os valores do Movimento Unidos pelo Liberalismo para um novo patamar, promovendo uma visão renovada e ambiciosa para o partido”, refere ainda o comunicado.

Se ganhar a corrida, o objectivo do liberal “é construir um projecto político que reforce os pilares do liberalismo, com foco na liberdade individual, no empreendedorismo e na igualdade de oportunidades, preparando a Iniciativa Liberal para enfrentar os desafios do futuro”.

Rui Malheiro lança oficialmente a sua candidatura no próximo sábado, 14 de Dezembro.