Presidenciais: Santana Lopes ansioso por ter o apoio do Chega?

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes disse, nesta terça-feira, que aceitou ser orador nas jornadas parlamentares do Chega como autarca, recusando que a presença esteja ligada à preparação de uma eventual candidatura às eleições presidenciais. Também André Ventura garantiu que o evento não tem "nada a ver com presidenciais", escusando comprometer-se com um apoio a uma eventual candidatura a Belém. No último painel das jornadas parlamentares do Chega, dedicadas ao combate à corrupção, o líder do partido desafiou o PSD para uma proposta que permita um confisco de bens "rápido e preventivo" nos casos de corrupção e crimes económicos. Quer Santana Lopes garantir o apoio do Chega numa candidatura presidencial?

