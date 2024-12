Trump reeleito: uma nova tempestade para a economia europeia?

A reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos gerou uma nova onda de incerteza na Europa, já sobrecarregada por mais de uma década de crises económicas e políticas. Com o nosso aliado transatlântico cada vez mais imprevisível e distante dos nossos valores, a fragilidade da economia europeia torna-se ainda mais evidente.

A principal preocupação no curto prazo é o impacto de uma potencial política externa mais isolacionista e protecionista por parte dos Estados Unidos. Trump já sinalizou a possibilidade de impor tarifas aos produtos europeus, algo que terá um impacto significativo na economia europeia que depende fortemente das exportações para os EUA. Com o crescimento económico europeu já em níveis baixos, uma barreira comercial deste tipo pode intensificar a estagnação, prejudicando ainda mais a capacidade da União Europeia de financiar projectos essenciais, como a saúde e educação, a transição energética e as pensões para a nossa população envelhecida.

Além disso, a postura ambígua de Trump em relação à NATO e ao apoio à Ucrânia coloca um peso enorme sobre os ombros europeus. Muitos dos nossos líderes reconhecem que, caso os EUA reduzam a sua assistência militar ou económica, será necessário que a Europa compense, até porque a ameaça do alargamento da guerra a outros países assim o impõe. No entanto, isto exigiria aumentos significativos nos orçamentos para a Defesa, que muitos países simplesmente não conseguem suportar sem comprometer outras prioridades ou assumir níveis superiores de endividamento. Já nós, em Portugal, com uma economia mais fragilizada, enfrentaremos dificuldades acrescidas. (Eu própria questionei os partidos do arco da governação sobre esta situação durante a campanha às eleições legislativas)

A possibilidade de mais dívida conjunta na União Europeia, semelhante ao plano de recuperação pós-pandemia, poderia ser uma solução interessante, mas esbarra nas divisões internas entre os países do norte, conhecidos pela sua austeridade fiscal, e os do sul, frequentemente acusados de “viverem às custas do norte”.

No entanto, crises deste tipo podem também abrir portas para novas oportunidades. O relatório recente de Mario Draghi apresentou uma série de reformas estruturais para aprofundar o mercado único e promover a competitividade europeia. Porém, o foco do relatório em medidas de longo prazo pode levar a que seja ignorado, pela necessidade de responder a crises imediatas, deixando a Europa no ciclo do curto prazo e gestão de crise.

Sem coesão, liderança e visão estratégica, nós na Europa corremos o risco de ser empurrados ainda mais para a periferia económica e política global, enquanto lidamos com as consequências do nosso parceiro transatlântico se tornar cada vez mais imprevisível. A pergunta que se impõe é: será que a Europa vai conseguir unir-se para passar o Cabo das Tormentas? Ou vamos ser afundados por este Adamastor?

