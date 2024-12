Viktor Orbán reúne-se com Donald Trump e Elon Musk. “O futuro já começou”

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, encontrou-se com Donald Trump e o bilionário Elon Musk na casa do presidente eleito dos EUA em Mar-a-Lago, na Flórida, na segunda-feira, anunciou o líder europeu na plataforma social X, detida por Musk.

"[Nos] Estados Unidos da América hoje. O futuro já começou! Uma tarde em Mar-a-Lago com Donald Trump, Elon Musk e Michael Waltz", disse Orbán, sem partilhar mais pormenores. Os dois líderes também se reuniram em Julho e discutiram as "possibilidades de paz", disse um porta-voz do primeiro-ministro, enquanto Orbán defendia um cessar-fogo na Ucrânia.

Orbán, um líder nacionalista e apoiante de longa data de Trump, está cada vez mais isolado na União Europeia devido aos seus laços com a Rússia e à sua oposição à ajuda militar à Ucrânia.

Após a vitória de Trump, o húngaro rompeu com a unidade dos 27 no apoio a Kiev, dizendo ser altura de a União Europeia repensar o financiamento à Ucrânia. Orbán garantiu em Novembro que os Estados Unidos iam desistir da guerra desencadeada em 2022 com a invasão russa do território ucraniano, alertando que a Europa não conseguiria suportar sozinha os custos deste conflito.

O primeiro-ministro Orbán elogiou Trump como um "homem de paz" que acabaria rapidamente com a guerra na Ucrânia e espera que os seus laços pessoais estreitos com o presidente eleito elevem a sua posição numa Europa politicamente fracturada e reforcem o apoio aos seus aliados de extrema-direita, numa altura em que enfrenta sérios obstáculos a nível interno.

A equipa de transição de Trump não respondeu a um pedido de comentário.