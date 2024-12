A Síria libertou-se de uma ditadura sem saber o que virá a seguir

Neste episódio, Manuel Poêjo Torres, investigador da Faculdade de Direito e consultador da NATO, ajuda-nos a perceber o impacto no Médio Oriente do que está a acontecer na Síria.

Uma ditadura com mais de meio século desmoronou-se em 12 dias. A queda de Bashar al-Assad, que se exilou na Rússia, pode ser o fim de uma guerra civil que dura há 13 anos e que provocou 300 mil mortos e cinco milhões de refugiados.

Os festejos que se seguiram quer na Síria, quer entre a diáspora, recordam imagens semelhantes de afegãos livres do regime taliban, em 2001, e de iraquianos satisfeitos com o derrube de Saddam Hussein, em 2003. Mas o que se passou a seguir no Afeganistão e no Iraque nada teve a ver com a ideia de libertação. Será diferente na Síria?

O derrube inesperado de Bashar al-Assad é também uma derrota do Irão e da Rússia, os seus principais aliados, e terá implicações na geopolítica do Médio Oriente.

Os bombardeamentos de Israel a arsenais de armas estratégicas, entre as quais químicas, para impedir que os rebeldes se apoderassem delas, é já uma consequência disso. Quem é e o que defende o Hayat Tahrir al Sham, ou HTS, que, de forma tão inesperada e tão rápida tomou o poder em Damasco? Este grupo jihadista descende de um ramo da Al-Qaeda na Síria, que se recusou a aliar ao Estado Islâmico, e promete moderação. Será?

