Os bancos reabriram, as lojas também e o trânsito voltou a circular normalmente nas ruas de Damasco. Até os operários reapareceram para continuar a consertar uma rotunda no centro da capital síria, onde os cantoneiros limpavam nesta terça-feira as ruas que limpavam no tempo de Bashar al-Assad, o Presidente deposto que se instalou com a família em Moscovo, tendo a Rússia confirmado que lhe foi concedido asilo por “razões humanitárias”.

