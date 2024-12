Preso suspeito da morte de CEO da UnitedHealth em Manhattan

O suspeito foi capturado na Pensilvânia depois de ter sido visto a comer num McDonald’s por um empregado do restaurante, que o considerou parecido com o atirador. A caça ao homem durou cinco dias.

As autoridades prenderam o homem suspeito da morte do executivo da UnitedHealth, Brian Thompson, num tiroteio à porta de um hotel de Manhattan, Estados Unidos, na semana passada, informaram as autoridades de Nova Iorque esta segunda-feira, 9 de Dezembro, pondo fim a uma caça ao homem de cinco dias.

O suspeito, identificado como Luigi Mangione, de 26 anos, foi capturado em Altoona, na Pensilvânia, depois de ter sido visto a comer num McDonald's por um empregado do restaurante de fast food que o considerou parecido com o atirador, disseram as autoridades em conferência de imprensa.

Mangione foi encontrado com uma “arma fantasma” — uma arma de fogo montada a partir de peças, tornando-a indetectável — e um silenciador compatível com a arma usada para matar Thompson, disse a Comissária da Polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, assim como roupas e uma máscara semelhantes às usadas pelo assassino. A arma fantasma pode ter sido produzida por uma impressora 3D, disse Joseph Kenny, o chefe dos detectives da polícia de Nova Iorque.

Mangione, natural de Maryland, tinha várias identificações falsas, incluindo uma de Nova Jersey que correspondia à usada pelo atirador para fazer o check-in num albergue de Manhattan dias antes do crime, segundo as autoridades.

A polícia também encontrou um documento escrito à mão que revela “tanto a motivação como a mentalidade”, disse Tisch. Embora o documento não mencione alvos específicos, Mangione nutria “má vontade para com as empresas americanas”, acrescentou Kenny.

Mangione concluiu o ensino secundário numa escola privada só para rapazes em Baltimore, como melhor aluno, em 2016, antes de tirar licenciatura e mestrado em Ciências Informáticas na Universidade da Pensilvânia, de acordo com relatos da comunicação social, publicações nas redes sociais e registos escolares. A última morada conhecida era em Honolulu, segundo as autoridades.

Foi detido pela polícia de Altoona sob acusação de posse de armas de fogo e deverá ser acusado ainda na noite desta segunda-feira. É provável que seja extraditado para Nova Iorque para responder a acusações relacionadas com o homicídio.

Thompson, de 50 anos, foi morto a tiro à porta de um hotel de Manhattan na manhã da última quarta-feira por um homem encapuçado que parecia esperar pela sua chegada antes de disparar contra as costas o executivo.

O suspeito fugiu do local do crime e depois foi de bicicleta para o Central Park. Um vídeo de vigilância capturou-o a sair do parque e a apanhar um táxi para uma estação de autocarros no norte de Manhattan, onde a polícia acredita que ele terá apanhado um autocarro para fugir da cidade.

A polícia disse que Thompson parecia ter sido deliberadamente atingido. As palavras “negar”, “defender” e “depor” foram gravadas em cartuchos encontrados na cena do crime, informaram vários meios de comunicação. As palavras evocam o título de um livro crítico da indústria de seguros publicado em 2010, intitulado Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It.

Um perfil do Facebook que parece pertencer a Mangione identifica-o como natural de Towson, Maryland, e antigo aluno da Universidade da Pensilvânia. Fotos parecem mostrar Mangione na Universidade de Stanford. Nenhuma das universidades respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

O assassinato de Thompson desencadeou uma onda de frustração por parte dos americanos que viram os seus pedidos de seguro de saúde ou cuidados de saúde negados, enfrentaram custos inesperados ou pagaram mais por prémios e cuidados médicos — todas tendências que estão a aumentar, de acordo com dados recentes.

Thompson, pai de dois filhos, era director executivo da seguradora UnitedHealth Group desde Abril de 2021, após uma carreira de 20 anos na empresa. Estava em Nova Iorque para participar da conferência anual de investidores da empresa. “A nossa esperança é que a detenção de hoje traga algum alívio à família, aos amigos, aos colegas e a muitas outras pessoas afectadas por esta tragédia indescritível”, declarou um porta-voz da UnitedHealth.