Netanyahu nega acusações de corrupção: “Faço refeições à secretária e não é cordon bleu

Benjamin Netanyahu afirmou em tribunal que são "totalmente mentira" e "simplesmente ridículas" as alegações de que o primeiro-ministro de Israel prometeu benefícios em troco de champanhe e charutos. "Às vezes sento-me com um charuto e não o posso fumar todo de uma vez, porque fumo entre as reuniões", argumentou o governante, citado pelo The Times of Israel: "E detesto champanhe, nem o consigo beber..."

O primeiro-ministro israelita está no Tribunal Distrital de Telavive esta terça-feira, 10 de Dezembro, para responder às acusações de corrupção, suborno e tráfico de influências em três casos distintos, todos abertos em 2019. "Esperei oito anos por este momento, para dizer a verdade tal como a recordo, o que é importante para a justiça", considerou Netanyahu nas suas declarações iniciais: "Esta é a oportunidade de dissipar as alegações contra mim. Há um grande absurdo nas acusações e uma grande injustiça."

O Caso 1000 alega que a mulher de Netanyahu, Sara, recebeu presentes avaliados em 700 mil shekels (cerca de 186 mil euros) de dois empresários em troca de favorecimentos políticos. O Caso 2000 afirma que o governante israelita assinou um acordo com Arnon Mozes, proprietário do jornal diário Yedioth Ahronoth, para garantir uma cobertura positiva em troca de nova legislação que colocaria travões ao crescimento de um jornal rival, o Israel Hayom. O Caso 4000 alega que o primeiro-ministro garantiu favorecimentos regulatórios à Bezeq, uma empresa de telecomunicações, em troca de uma cobertura noticiosa positiva.

"Faço refeições à secretária e não é cordon bleu"

Uma das acusações que recaem sobre Benjamin Netanyahu é de que exigiria sempre champanhe e charutos durante essas alegadas negociações. Em tribunal, o primeiro-ministro de Israel garantiu que "é tudo mentira": "Trabalho 17, 18 horas por dia. Toda a gente que me conhece sabe disso​. É assim que eu trabalho. Faço as minhas refeições à secretária, e não é cordon bleu, nem são empregados de mesa que vêm com luvas brancas​."

Entre mandatos, Benjamin Netanyahu viajou com a família e visitou locais como a Disneylândia ou a Austrália, mas "o serviço público chamou". "Perguntei a mim próprio o que estava a fazer: 'É este o objectivo da tua vida? Foi isto que herdaste do teu pai?'", ter-se-á questionado: "Agora deito-me à 1h ou às 2h, quase não tenho tempo para ver a minha família, ver os meus filhos, o que é um grande preço a pagar”​, considerou.

Benjamin Netanyahu também recusa a assinatura de contratos para garantir uma cobertura mediática positiva — afinal, ele até tem sido alvo de uma "má imprensa", acusou o governante em tribunal. "Houve a intifada dos esfaqueamentos [em 2015-2016], houve os protestos sociais, começando com o boicote ao queijo [em 2011]. Precisávamos de lidar com isso e lidámos com isso. Precisávamos de lidar com Obama, com o Irão, com desafios políticos, com protestos sociais. Isto é apenas uma amostra daquilo com que eu estava a lidar", argumentou o primeiro-ministro israelita, afirmando ainda que a mulher também foi alvo de um "assassinato de carácter".

Netanyahu sai da sala por assunto de segurança nacional

No início das suas declarações em tribunal, Benjamin Netanyahu afirmou que o processo a que está a ser sujeito esta terça-feira — e durante os próximos dias — será especialmente "desafiante" por causa dos mais recentes acontecimentos na Síria. "Estou a liderar o Estado de Israel em sete frentes [de guerra] e pensei, e continuo a pensar, que posso fazer tudo isto ao mesmo tempo", adiantou o primeiro-ministro. Mas, entretanto, "aconteceu um terramoto na nossa região": "Já mudámos a face do Médio Oriente e isso tem efeitos globais. É uma questão que requer a minha atenção. É possível encontrar um equilíbrio entre as necessidades do país e as necessidades do julgamento."

Netanyahu teve mesmo de sair por alguns minutos da sala de tribunal, alegadamente por causa de um assunto de segurança nacional para que foi alertado através de um bilhete que lhe chegou às mãos, mas regressou pouco depois para defender a necessidade de "maior diversidade" na comunicação social: "Não queremos assumir o controlo dos meios de comunicação social, queremos diversificá-los. O mais importante é acrescentar mais estações de televisão que não sejam controladas por um único campo [político], isso é que é essencial", considerou.

O governante argumentou que "a diversidade de opiniões foi reduzida" na comunicação social israelita porque "a maior parte dos editores e jornalistas vieram do campo da esquerda e partilharam opiniões de esquerda", tornando os media no país "muito monolíticos". Mas Benjamin Netanyahu acredita num "mercado livre de opiniões", alegou, afirmando ainda que “dois terços do público judeu israelita se define como de direita, mas 90% dos meios de comunicação social são de esquerda."