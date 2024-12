Lula da Silva operado de urgência ao cérebro. Está estável nos cuidados intensivos

Lula caiu em casa no fim de Outubro e sofreu uma pequena hemorragia cerebral e um traumatismo na nuca. Queixou-se de dores de cabeça intensas e foi transferido para São Paulo para ser operado.

Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma craniotomia em São Paulo durante esta madrugada para drenar um hematoma subdural relacionado com uma queda em casa no final de Outubro, revela o Governo brasileiro numa curta nota médica.

A cirurgia decorreu dentro da normalidade e o Presidente brasileiro, que se queixou de dores de cabeça intensas durante esta segunda-feira, encontra-se "bem" e está a ser monitorizado numa unidade de cuidados intensivos.

Os médicos responsáveis pela cirurgia darão uma conferência de imprensa às 9h locais (12h em Portugal) para revelar mais pormenores. Lula, de 79 anos, foi submetido a uma ressonância magnética na segunda-feira, em Brasília, e depois de ter sido detectada uma hemorragia intracraniana foi transferido para São Paulo para ser operado no hospital Sírio Libanês.

Lula caiu em casa a 19 de Outubro e sofreu uma pequena hemorragia cerebral e um traumatismo na nuca, necessitando de levar pontos. Os exames efectuados no início de Novembro revelaram que o seu estado de saúde se mantinha estável. Esta queda obrigou o Presidente a cancelar uma viagem à Rússia para uma cimeira do grupo BRICS, já que os médicos recomendaram que evitasse temporariamente voos de longo curso.

Segundo uma nota divulgada no site da Presidência da República a 20 de Outubro, o Presidente participou na cimeira através de videoconferência e teve um agenda de trabalho normal durante essa semana no Palácio do Planalto, em Brasília.

Lula tinha, para esta terça-feira, uma agenda preenchida, incluindo uma reunião e um almoço com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e outros encontros com ministros brasileiros.