Nos últimos seis meses, Lisboa tirou da rua 130 pessoas que viviam em tendas

Centro de Alojamento Temporário do Grilo, inaugurado nesta terça-feira, acolherá 90 pessoas que trabalham, mas não conseguem pagar rendas. Há mais 2335 sem-abrigo em Portugal do que no ano anterior.

A Câmara Municipal de Lisboa retirou das ruas da cidade cerca de 130 pessoas que estavam a viver em tendas, encaminhando-as para soluções de alojamento social. A informação foi avançada, ao princípio da tarde desta terça-feira, pelo presidente da autarquia, Carlos Moedas (Novos Tempos), durante a inauguração do Centro de Alojamento Temporário do Grilo, Beato. O equipamento, com capacidade para 90 pessoas que estejam na condição de sem abrigo apesar de auferirem rendimentos, foi criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no edifício onde, durante muitos anos e até 2019, funcionou o serviço de apoio social chamado "Recolhimento do Grilo".