Rupert Murdoch não consegue alterar fundo familiar e passar poder ao filho mais velho

Rupert Murdoch perdeu uma tentativa de alterar o fundo familiar para consolidar o controlo do seu império de media nas mãos do seu filho Lachlan, noticiou o New York Times, nesta segunda-feira, citando um documento confidencial do tribunal.

O comissário do Nevada, Edmund Gorman, concluiu, numa decisão apresentada no sábado, que Rupert Murdoch e o seu filho mais velho, Lachlan, que dirige a Fox News, a Fox Corp e a News Corp, tinham agido de “má-fé” nos seus esforços para alterar o fundo irrevogável, informou o Times.

O registo do tribunal indica que Gorman emitiu uma recomendação no sábado, mas o documento não está disponível ao público.

Actualmente, o fundo divide o controlo da empresa em partes iguais entre os quatro filhos mais velhos de Rupert Murdoch — Lachlan, James, Elisabeth e Prudence — após a sua morte.

Rupert Murdoch propôs alterar o fundo familiar para solidificar a liderança de Lachlan no império de media da família após a sua morte e bloquear qualquer interferência de três dos irmãos, que são politicamente moderados, noticiou o Times.

De acordo com o cenário previsto no fundo, três dos herdeiros poderiam, tecnicamente, ultrapassar o voto de um quarto, criando uma batalha sobre o futuro dos poderosos meios de comunicação social, mesmo quando Lachlan Murdoch dirige a Fox e é o único presidente da News Corp.

No seu parecer, Gorman afirmou que o plano para alterar o fundo era uma “charada cuidadosamente elaborada” para “cimentar permanentemente as funções executivas de Lachlan Murdoch” dentro do império, “independentemente do impacte que esse controlo teria sobre as empresas ou os beneficiários” do fundo familiar, refere o Times.

O advogado de Rupert Murdoch, Adam Streisand, citado pelo mesmo jornal, disse que estavam desiludidos com a decisão e que tencionavam recorrer. A decisão do comissário está sujeita à aprovação de um juiz distrital, cuja sentença poderá ser contestada em tribunal.

O fundo foi criado no Nevada, que é conhecido pelas suas rigorosas regras de confidencialidade.

Um porta-voz de Rupert Murdoch, 93 anos, não pôde ser contactado para comentar o assunto. Lachlan Murdoch não respondeu a uma mensagem de correio electrónico para comentar o caso.

Os irmãos de Lachlan, James, Elisabeth e Prudence, emitiram uma declaração conjunta, manifestando a esperança de que a família se concentre em restabelecer as relações. “Congratulamo-nos com a decisão do comissário Gorman e esperamos poder ultrapassar este litígio para nos concentrarmos no reforço e na reconstrução das relações entre todos os membros da família”, afirmaram.

Lachlan Murdoch é visto como ideologicamente alinhado com o seu pai conservador. Já James Murdoch, que fez donativos a grupos políticos progressistas, demitiu-se em 2020 da direcção da News Corp, invocando divergências sobre o conteúdo editorial. James também criticou os media dos EUA por amplificarem a desinformação sobre os resultados das eleições de 2020 antes do ataque ao Capitólio e organizou uma angariação de fundos para o Presidente dos EUA, Joe Biden, em 2021, antes de o democrata ter desistido da reeleição.