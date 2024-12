Para Keira Knightley, cena de cartões em O Amor Acontece foi “sinistra”

Actriz recorda-se de olhar para o actor com quem contracenava e de se sentir “arrepiada”. Afinal, explica, na época tinha apenas 17 anos.

Love Actually, uma comédia romântica com elenco de luxo (Alan Rickman, Colin Firth, Emma Thompson, Hugh Grant, Liam Neeson, Laura Linney, Rowan Atkinson — e a portuguesa Lúcia Moniz), transformou-se num sucesso natalício, permanecendo, ao fim de duas décadas, nas listagens de filmes que animam o Natal. E algumas das cenas conquistaram o título de emblemáticas: é o caso de quando o melhor amigo do marido de Juliet (Keira Knightley), Mark (Andrew Lincoln), surge à porta da sua casa para se declarar em cartões — ideia até que Boris Johnson havia de usar na sua campanha eleitoral, muitos anos depois.

No entanto, o que pode ter parecido mágico a quem assistiu ao filme, foi “sinistro” para Keira Knightley. Em entrevista ao Los Angeles Times, a actriz confessa ter-se sentido aterrada com a cena. “A minha memória é do Richard [Curtis], que é agora um amigo muito querido, de mim a fazer a cena, e ele a dizer, ‘Não, estás a olhar para o [Andrew Lincoln] como se ele fosse sinistro’; e eu tipo ‘Mas é bastante sinistro’.”

Afinal, explicou, na época era ainda menor. “Eu sabia que tinha 17 anos. Parece que só há alguns anos é que toda a gente percebeu que eu tinha 17 anos.” (Andrew Lincoln, que se viria a notabilizar como Rick Grimes na série The Walking Dead, tinha 29.)

Keira Knightley confessou ainda que viu o filme apenas uma única vez. Até porque, explica, é isso que faz com a maior parte dos filmes em que participa — há até os que diz nunca ter assistido.

Sobre O Amor Acontece, a artista, de 39 anos, admite tratar-se de uma trama adorável, sobretudo pelo facto de ter sobrevivido à passagem do tempo. “Não foi tão bem-sucedido como toda a gente pensava quando foi lançado. De repente, três ou quatro anos depois, ganhou vida própria. É o único filme que fiz que encontrou essa vida depois.”

O Amor Acontece, que se estreou em 2003, foi a primeira longa-metragem de Richard Curtis, argumentista de grandes sucessos, como O Diário de Bridget Jones, Notting Hill e Quatro Casamentos e um Funeral. O filme segue a vida de oito casais que têm de lidar com o início ou com o fim de um amor, em Londres, em plena quadra natalícia.