Eglantina Zingg usa o futebol como ferramenta para chegar à igualdade de género

Na infância na Amazónia venezuelana, Eglantina Zingg encontrou na bola de futebol uma forma de se ligar a outras crianças diferentes de si. No entanto, fora do seu holofote de privilégio, compreendeu que nem todas as meninas tinham possibilidade de jogar futebol, culpa dos estereótipos da sociedade. Décadas depois, a apresentadora de televisão fundou uma associação dedicada a empoderar raparigas através deste desporto, contribuindo para a igualdade de género, que continua a não estar concretizada na Europa, de acordo com o Índice de Igualdade de Género 2024, conhecido nesta terça-feira. A Goleadoras chegou recentemente a Portugal através da Academia do Sporting e já apoia 25 adolescentes.

