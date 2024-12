Acusado de violação, Jay-Z acompanha Beyoncé e Blue Ivy na passadeira vermelha

Beyoncé e Jay-Z com a filha Blue Ivy estiveram na estreia de Mufasa: O Rei Leão, um dia depois de ter sido conhecida uma acusação de violação contra o rapper. A família Carter mostrou-se unida na passadeira vermelha e posou para os fotógrafos, indiferente à polémica. Jay-Z tem negado todas as acusações e a associação a Sean "Diddy" Combs.

Apesar de não participar no filme, o rapper acompanhou a mulher e a filha na estreia da prequela de O Rei Leão em Los Angeles. Beyoncé dá voz a Nala, a parceira de Simba, enquanto a filha, Blue Ivy, de 12 anos, se estreia no cinema como Kiara, a filha de ambos.

“Minha linda menina. Esta é a tua noite. Trabalhaste muito e fizeste um trabalho tão bonito como a voz da Kiara. A tua família não podia estar mais orgulhosa. Continua a brilhar”, escreveu Beyoncé no Instagram, na legenda de duas fotografias de Blue Ivy na passadeira vermelha. Mãe e filha estavam a combinar com dois vestidos dourados assinados pela Balmain, parte da colecção do director criativo, Olivier Rousteing, para a Disney, a propósito do lançamento do filme.

Além de Jay-Z, Beyoncé e Blue Ivy posaram para as fotografias com a mãe da cantora, Tina Knowles. O rapper não respondeu a perguntas da imprensa sobre as acusações dadas a conhecer neste domingo.

Foto Beyoncé e Blue Ivy Carter Mario Anzuoni/Reuters

De acordo com o processo judicial, Jay-Z violou uma adolescente de 13 anos, na companhia de Sean “Diddy” Combs, durante uma festa em 2000. O artista negou as alegações nas redes sociais e criticou a acção judicial, dizendo que faz parte de uma “tentativa de chantagem” por parte do advogado da queixosa, Tony Buzbe.

A mulher que diz ter sido violada há 24 anos — cuja identidade se mantém selada — levantou já pelo menos 20 acções civis contra Combs acusando-o de má conduta sexual. “O que ele [Buzbe] calculou foi que a natureza destas alegações e o escrutínio público me fariam querer chegar a acordo. Não senhor, teve o efeito contrário! Fez-me querer expô-lo como a fraude que é, de uma forma muito pública. Portanto, não, não lhe vou dar um cêntimo”, escreveu Jay-Z no X.

No mesmo comunicado, Jay-Z confessava que o que lhe custava mais era ter de falar do tema à família — além de Blue Ivy, o rapper e Beyoncé são pais dos gémeos Rumi e Sir, de 7 anos. “A minha mulher e eu vamos ter de nos sentar com os nossos filhos, uma delas está numa idade em que os seus amigos vão certamente ver a imprensa e fazer perguntas sobre a natureza destas acusações, e explicar a crueldade e a ganância das pessoas”, lamentou.

Era a conhecida a proximidade entre Jay-Z e Diddy, no início dos anos 2000, altura a que remontam os factos. Sean Combs está a ser investigado por centenas de acusações, depois de ter sido detido em Setembro por tráfico sexual. O rapper está na prisão federal em Brooklyn, Nova Iorque, e tem-lhe sido sucessivamente negada a liberdade sob fiança.