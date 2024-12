Opel Frontera, um SUV compacto que junta eficiência energética a espaço

O novo Frontera aposta na flexibilidade, com cinco ou sete lugares, e apresenta-se com mecânicas 100% eléctrica e híbridas. Os preços arrancam nos 24.900€.

Alguns meses após a sua estreia mundial em Istambul, na Turquia, o novo Opel Frontera aterrou em Maiorca, em Espanha, para se deixar conduzir pela primeira vez. Entre as novidades está o design e um generoso habitáculo. As encomendas já se encontram abertas, com variante 100% eléctrica (29.990 euros), o Frontera Electric, ou sistema de tracção híbrido de 48 volts, o Frontera Hybrid (24.900 euros), ambas com cinco lugares — as versões de sete, com custo adicional, só deverão chegar no próximo Verão.

Com 4,38 metros de comprimento, 1,79m de largura (com os espelhos retrovisores exteriores rebatidos), 1,63m de altura e uma distância entre eixos de 2,67m, oferece espaço suficiente tanto para passageiros quanto para bagagens. A mala, com capacidade inicial de 460 litros na versão de cinco lugares, pode atingir cerca de 1600 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Foto Opel Frontera

Esta flexibilidade é reforçada pela possibilidade de dividir os bancos traseiros numa proporção de 60:40 e pela inclusão de um segundo piso de carga. Além disso, o modelo pode ser configurado com cinco ou sete lugares, dependendo das necessidades do utilizador, sendo a terceira fila de assentos opcional, com um custo acrescido de 800 euros.

No que toca ao exterior, a carroçaria pode ser personalizada com pintura a dois tons, estando o tejadilho disponível em preto ou branco. A vista lateral revela um pilar C distinto, que divide visualmente o espaçoso habitáculo. Elementos como o novo logótipo Opel Blitz e os guarda-lamas pronunciados conferem ao modelo um aspecto moderno e sólido, enquanto as cavas das rodas realçam a sua firmeza e estabilidade na estrada — isto graças ao seu baixo centro de gravidade, que mantém o automóvel firme na estrada. Por exemplo, no Frontera Electric, a bateria está alojada debaixo do piso.

O Opel Frontera chega ao mercado com mecânica 100% eléctrica e duas declinações do mesmo grupo propulsor híbrido. A versão eléctrica, denominada Frontera Electric, vem equipada com um motor de 113cv (83 kW) e uma bateria de 44 kWh. Este conjunto permite ao veículo atingir uma velocidade máxima de 140 km/h e acelerar dos 0 aos 100 km/h em 12,1 segundos. Em termos de autonomia, o Frontera Electric pode percorrer até 305 quilómetros com uma única carga (valores WLTP), sendo que uma versão de longo alcance, com autonomia para cerca de 400 quilómetros, já está em processo de desenvolvimento.

Quando for necessário carregar, é possível fazê-lo em estações de carregamento rápido, a uma potência máxima de 100 kW, o que significa ser possível recuperar de 20% a 80% da carga em apenas 26 minutos. Para uso doméstico, o modelo inclui de série um carregador de bordo monofásico de 7,4 kW, com a opção de uma unidade trifásica de 11 kW.

Foto Opel Frontera

Já o Frontera Hybrid combina um motor a gasolina de 1,2 litros com um motor eléctrico de 21 kW. O sistema híbrido está disponível em duas potências: 100cv (74 kW) e 136cv (100 kW), com velocidades máximas de 180 km/h e 190 km/h, respectivamente. A aceleração até aos 100 km/h varia entre 11,0 e 9,0 segundos, dependendo da potência escolhida. O consumo médio de combustível situa-se entre 5,2 e 5,5 litros por 100 km, com emissões de CO2 entre 118 e 123 g/km (valores WLTP), reforçando o compromisso do modelo com a eficiência energética.

O modelo foi ainda desenvolvido sob dois conceitos — “Greenovation” e “Detox” — ideia de proporcionar uma mobilidade sustentável com foco no essencial. Também para garantir maior conforto, o interior do Frontera inclui bancos desenhados com materiais sustentáveis, opções de aquecimento e um design que reduz a pressão na zona do cóccix, através de uma ranhura especial no meio do banco do condutor e do passageiro da frente. Não só estes aspectos se destacam, mas também a resposta inteligente do automóvel, que apresenta uma estação para smartphone, carregamento sem fios e projecção do telemóvel, até cinco portas USB-C, bolsos nos apoios de costas dos bancos dianteiros para dispositivos móveis e outras áreas de arrumação abertas no habitáculo.

O novo Frontera é proposto com duas versões de equipamento: Edition e GS. A versão de entrada, Edition, já inclui funcionalidades de série como ecrã digital de 10 polegadas para o condutor, integração com smartphones, faróis Intelli-LED com assistência de máximos e o sistema OpelConnect, que disponibiliza vários serviços telemáticos. A versão GS, mais completa, incorpora elementos adicionais como o sistema de infotainment, assente no cockpit digital Pure Panel, com dois ecrãs de 10 polegadas, que proporciona uma experiência tecnológica mais intuitiva​, controlo automático de climatização, câmara de visão traseira e sensores de estacionamento dianteiros.

Importa salientar que a sustentabilidade é um dos pilares do novo Frontera, que foi desenvolvido com até 95% de materiais reutilizáveis e 85% recicláveis. Os bancos utilizam tecidos feitos de materiais reciclados, o que reforça o compromisso ambiental. A eficiência energética também se reflecte nos sistemas de iluminação do veículo, já que os faróis Intelli-LED permitem economizar energia. O assistente de máximos, presente em todas as versões, ajusta automaticamente a intensidade da luz para evitar encandeamentos, o que promove uma condução mais segura e confortável.

Foto Opel Frontera

Além disso, a Frontera GS também tem faróis traseiros em LED. E, à noite, o espelho retrovisor interior com regulação automática da intensidade da luz minimiza o encandeamento vindo de trás — assim que os faróis do veículo que circula atrás são detectados, a superfície do espelho escurece automaticamente.

Para quem procura aventuras ao ar livre, o Frontera também pode ser uma opção atractiva. As barras de tejadilho, opcionais, têm capacidade para suportar até 240kg, permitindo o transporte de equipamentos maiores ou até receber uma tenda de tejadilho, disponível na lista de acessórios.

Texto editado por Carla B. Ribeiro