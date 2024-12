A cada um, o seu Natal: dez ideias para celebrar em família por Portugal

Da igreja ao cinema, da muralha à montanha, de comboio, no circo, a olhar para o presépio ou com um copo de gin na mão. Entre o tradicional e o original, venha a nós o reino do Natal.

Na igreja, com Spiritus Natalis

Em 2023, o Porto abrilhantou a quadra festiva com Clérigos Immersive Concert: Spiritus of Classical Music. Neste ano de 2024, o ex-líbris da cidade apresenta um novo ciclo de concertos imersivos, promovido pela Irmandade dos Clérigos e com o cunho do ateliê OCubo, entre 28 de Novembro e 2 de Janeiro.

Ao todo, Spiritus Natalis traz seis sessões inéditas, sempre à quinta-feira, às 21h, cada uma com duração de 45 minutos, combinando projecções multimédia a 360º na Igreja dos Clérigos com as notas “das mais célebres melodias natalícias”, interpretadas ao vivo e a cores.

O holy night de Adolphe Adam, Joy to the world de Georg Friedrich Haendel, Ave Maria de Giulio Caccini, Noite feliz de Franz Xaver Gruber e Inverno de Antonio Vivaldi são algumas das peças nas pautas. A entoá-las está um quarteto composto por Fabiana Pereira Magalhães (voz), Rui Soares (órgão de tubos), Rogério Monteiro (violino) e Manuel Azevedo (trompete). A entrada custa 23€ (mais informações em www.spiritusporto.com).

A animação não fica por aqui: entre 20 de Dezembro e 5 de Janeiro, a viagem imersiva pode ser acompanhada com a visita nocturna Clérigos by Night, que convida a deitar a vista sobre a cidade Invicta a partir de um dos seus pontos mais altos: a Torre dos Clérigos. Todos os dias, das 19h às 22h30, com bilhetes a 5€.

Foto Concertos de Natal imersivos na Igreja dos Clérigos DR

Entre ameias e muralhas

Na caderneta de cromos da época, há duas tradições com entrada directa para a colecção de memórias em família: a ida a Óbidos Vila Natal e ao Perlim de Santa Maria da Feira.

Começamos pelo primeiro, que tem atraído milhares de nativos e forasteiros ao burgo medieval desde a sua primeira edição, em 2006. Óbidos Vila Natal está em cena de 6 de Dezembro a 6 de Janeiro e, este ano, convida a entrar num Reino Encantado “onde os sonhos ganham vida”.

Aldeões, fadas e elfos, está tudo a postos para alinhar na festa. Aqui há pistas e rampas de gelo, a Aldeia dos Penteadores, a Escola das Fadas da Neve, um estúdio de pinturas faciais, o parque Aventura Encantada, actividades nas Estufas de Inverno, um portal de realidade virtual, carrosséis, comboios, um mercadinho e, claro, uma cabana do Pai Natal e animação com fartura. As portas estão abertas das 11h às 21h – excepto de segunda a quinta, com fecho às 20h, e dias 24 e 31 de Dezembro, até às 18h –, estando encerradas nos dias de Natal e Ano Novo. A entrada custa 10€ (8€ dos três aos 11 anos).

Seguimos para Perlim, o parque temático infantil dedicado à tradição natalícia, que volta a cumprir a cartilha da Terra dos Sonhos na Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira (e nos seus arrabaldes). De braços abertos entre 23 de Novembro e 5 de Janeiro, vem com um novo trunfo na manga: uma Parada dos Sonhos, que vai para as ruas do centro histórico, todos os sábados e domingos de manhã (pelas 10h45).

De resto, ali andam habitués como o castelo da Fada Piri, uma Lapónia à medida, Capitão Sonho e os seus piratas, teatro, música, circo, pista de gelo, escalada, arvorismo, slide, carrosséis, uma playzone da Lego, o comboio natalício ou um Mercado de Natal no Largo do Rossio. O Perlim está aberto de sexta a domingo, das 13h30 às 19h, e também nos dias 23, 26 e 30 de Dezembro e 2 de Janeiro. A entrada diária custa entre 7,50€ e 8,50€ (crianças dos três aos 12 anos, entre 6,50€ e 7,50€); a pulseira geral está disponível por 16€.

Foto O Reino Encantado de Óbidos Vila Natal CM ÓBIDOS

Na tenda de circo

No lote de postais de Natal temos também a ida ao circo e no que toca ao ritual, os emblemáticos coliseus de Lisboa e do Porto continuam de pé firme.

A mostrar habilidades desde 1941, o Circo do Coliseu Porto Ageas alinha “equilibrismos e malabarismos impossíveis, voos ousados num trapézio e roller-skating a toda a velocidade, fitas aéreas, hula-hoops (...) e a alegria contagiante dos palhaços”, dita a nota de apresentação. Tudo isto de acordo com o guião escrito por Afonso Cruz, encenado por Ana Luena e com música original de Carlos Tê e Pedro Vidal. Um espectáculo único, que combina “os clássicos da tradição circense com a contemporaneidade”, para ver de 13 de Dezembro a 5 de Janeiro, com preços entre 10€ e 20€.

Em Lisboa, e com a nota de “orgulho por fazer parte da memória de todos os portugueses há 134 anos”, o Circo do Coliseu dos Recreios volta a pôr miúdos e graúdos a explorar novos mundos sem sair da cadeira, entre 21 e 29 de Dezembro. A magia está por conta da Companhia Internacional de Circo e dos seus palhaços, acrobatas, malabaristas, trapezistas, ilusionistas e muitos outros animadores. Os bilhetes vão de 20€ a 30€.

Na montanha, à moda antiga

Na aldeia de Cabeça (Seia), no coração da Serra da Estrela, manda a tradição que se ponham as mãos na natureza para embelezar a quadra da forma mais genuína e pura. Não é por acaso que é conhecida como a “Aldeia de Natal mais ecológica do país”: aqui, é tudo feito ao natural, com casas e ruas ornamentadas à base de materiais da terra e restos de limpezas florestais – giestas, videiras, pinheiros ou canas de milho são bons materiais para a decoração –, a que se juntam a paixão e o engenho dos 170 habitantes locais.

A 12.ª edição de Cabeça Aldeia Natal acontece entre 7 de Dezembro e 1 de Janeiro e, a par do décor e do casario iluminado, traz música, tasquinhas, oficinas, passeios e caminhadas, visitas guiadas e tradições como a missa do Galo ou a fogueira de Natal.

Na aldeia de Cabeça, a decoração vem da natureza Pedro Ribeiro Na aldeia de Cabeça, a decoração vem da natureza Pedro Ribeiro Na aldeia de Cabeça, a decoração vem da natureza Pedro Ribeiro Na aldeia de Cabeça, a decoração vem da natureza Pedro Ribeiro Na aldeia de Cabeça, a decoração vem da natureza Pedro Ribeiro Fotogaleria Na aldeia de Cabeça, a decoração vem da natureza Pedro Ribeiro

Numa floresta encantada

Entre 1 de Dezembro e 12 de Janeiro, Arcos de Valdevez abre caminho à sua Floresta Encantada Porta do Mezio, um evento “deslumbrante, repleto de luzes, animação e momentos inesquecíveis para toda a família”. A garantia é do município, que o organiza em conjunto com a ARDAL e os Baldios de Cabana Maior, e que põe a paisagem do Alto Minho ao serviço da época.

Temos então um trilho encantado, uma aldeia Natal, luzes e decoração a rigor, um mercado com produtos típicos e artesanato local, música, teatro e animação para os mais novos (surpresas incluídas).

Este é um dos momentos em destaque no programa Magia de Natal, onde se podem encontrar também uma exposição de árvores, actividades de sensibilização ambiental, os encontros Natal pelo Mundo, oficinas, demonstrações culinárias e a corrida Natal Run Solidário, entre outras coordenadas.

Com a tradição ao lume e o madeiro aos pés

Em Penamacor, mantém-se aceso o ritual de queimar o madeiro. Assegura o município que este é o “maior Madeiro de Portugal” e, como tal, há uma vila arranjada a preceito.

Além da fogueira propriamente dita – estrela maior da Vila Madeiro, que irá ser ateada à meia-noite de dia 23, no centro da vila e, dizem os costumes, ficará a arder até ao dia de Reis –, há um programa de animação que se estende entre 7 e 25 de Dezembro e alumia os visitantes com orquestras e cantorias, fanfarras e concertinas, passeios, exposições, oficinas, espectáculos, um mercadinho de Natal e outro do livro, tasquinhas e iluminações. O cartaz completo pode ser consultado em www.vilamadeiro.pt.

Foto Penamacor, Vila Madeiro CM Penamacor

No Alentejo, com gin e duas pedras (e uma pista) de gelo

Junte-se a paisagem do montado alentejano, um safari com animais de raças autóctones portuguesas e espécies cinegéticas, e um parque temático dedicado ao gin e temos uma “experiência mágica” com potencial para entrar no álbum de tradições familiares.

A receita da Vila do Gin do Black Pig serve-se na Herdade do Sobral, em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), e tem amealhado fãs dentro e fora de portas, nas várias estações do ano. Chegados à quadra natalícia, a bitola sobe: nesta que é uma das “terras Natal” mais originais do mapa luso, há um horizonte enfeitado por luzes, neve disparada por canhões, um presépio de animais da quinta, malabaristas, duendes, pista de gelo, insufláveis, trampolins e, claro, um certo velhote de barba branca a acenar aos presentes. Tudo com uma forte ligação às raízes, a piscar o olho às crianças e aos pais, que podem acompanhar a jornada com um copo de gin da destilaria.

A Vila Natal Black Pig está aberta de 23 de Novembro a 31 de Dezembro, das 10h às 24h (nos dias úteis, das 14h às 22h). A entrada custa 3€, ficando por mais um euro ao fim-de-semana; os packs família (dois adultos e duas crianças até aos 12 anos) estão disponíveis por 10€ (12€ ao fim-de-semana).

No cinema, com manta e pipocas

Os fãs da sétima arte não são esquecidos e voltam a ter lugar no Cine Society que, em parceria com a BrainRocket, põe uma selecção de filmes a fazer as honras da época.

De tela montada no Impact Hub Lisbon (no número 13 da Rua Neves Ferreira), o ciclo que durante o Verão promove sessões ao ar livre entrega-se agora ao espírito natalício, com “atmosfera acolhedora”, música ao vivo, comida, mantinha e pipocas quentes. No grande ecrã desfilam títulos como Harry Potter e a Pedra Filosofal, Grinch, Sozinho em Casa, O Amor Acontece, O Diário de Bridget Jones ou O Estranho Mundo de Jack (cartaz completo aqui). De 12 a 22 de Dezembro, a partir das 19h e com bilhetes a 14,50€.

Nos carris, a todo o vapor

Carinhosamente apelidado de Vouguinha, o Comboio Histórico do Vouga volta a fazer-se aos carris para celebrar mais uma época natalícia a todo o vapor.

Circulando entre Aveiro, Macinhata do Vouga e Águeda, esta “experiência mágica” é guiada por uma locomotiva e carruagens do século passado, atestadas na nota de imprensa como “verdadeiras jóias da história dos caminhos-de-ferro”. Decorado a rigor, tem sete viagens no calendário, nos sábados entre 23 de Novembro e 4 de Janeiro, com partida da estação de Aveiro, às 13h35, e chegada ao mesmo sítio, pelas 20h06.

Pelo caminho, há uma visita guiada ao Museu Ferroviário de Macinhata, uma mostra de produtos regionais e uma paragem em Águeda para ver as luzes e conhecer figuras como o maior ou o mais pequeno Pai Natal do país. Para embarcar nesta viagem, há que pagar 39€ (24€ para crianças dos quatro aos 12 anos).

A olhar para o presépio

Com as mais diversas configurações e manualidades, multiplicam-se os cenários construídos para contar a história da família nazarena e dos costumes do quotidiano hebraico e romano.

Na ordem da grandeza, o ás pertence ao Presépio Gigante de Vila Real de Santo António. Aos 22 anos de tradição, faz do Centro Cultural António Aleixo um ponto de encontro para quem quiser ver de perto a conta que se segue: 240 metros quadrados com 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e um total de 5900 peças a dar corda à história.

Isto sem contabilizar as centenas de adereços que se juntam ao cenário animado, com figuras mecanizadas, lagos, ornamentos e iluminação à medida, num trabalho que custou mais de 2500 horas a concretizar pelos artistas Augusto Rosa, Teresa Marques, Joaquim Soares e Luís Perrolas. Vale a pena a visita, por isso é tomar nota: está aberto todos os dias, das 10h às 13h e das 14h30 às 19h, entre 3 de Dezembro e 6 de Janeiro (excepto 24 e 31 de Dezembro, com encerramento às 18h, e 1 de Janeiro, com abertura às 14h30). A entrada custa 1€, ficando a 0,50€ para crianças dos três aos dez anos.

As cenas da Natividade não ficam por aqui. No mapa de exemplos originais, temos também o Presépio do Sal e das Artes de Castro Marim, patente na Casa do Sal algarvia, entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro (das 9h às 13h e das 14h30 às 17h30, entrada livre).

Ou o Presépio ao Vivo de Priscos, em Braga, apresentado como o maior do género na Europa – os mais de 90 cenários e 800 participantes contribuem para o título – e, nesta 18.ª edição, dedicado à inclusão de migrantes e minorias, patente entre 15 de Dezembro a 12 de Janeiro e com entrada sujeita a donativo.

Ou ainda, o Maior Presépio Natural do país: fica no Sabugal (Guarda), é feito de troncos de castanheiro, hera, musgo, pedras, madeira e água, num cenário de 1500 metros quadrados, e vem enriquecido com mercado, tasquinhas, música, pista de gelo e outras animações. Para ver de 7 de Dezembro a 7 de Janeiro, entre as 9h e as 23h.