Este Natal, quando reciclar embalagens pode ganhar prémios

A aplicação "Acerta & Recicla", uma iniciativa da Sociedade Ponto Verde (SPV), combina diversão e conhecimento para sensibilizar os cidadãos sobre a reciclagem de embalagens. Disponível até 26 de Dezembro, a app oferece jogos, quizes e dinâmicas interactivas com o objectivo de educar e premiar quem participa.

A iniciativa tem como tema principal uma das efemérides mais importantes do ano – o Natal – e na “Acerta e Recicla” os utilizadores vão poder testar o seu conhecimento, participar em jogos divertidos, acumular pontos e habilitar-se a prémios.

Como pode ganhar?

Com o mote “Quem saber reciclar, tem tudo para celebrar”, a “Acerta e Recicla” vai oferecer, a quem acumular mais pontos, prémios que somam mais de 30 mil euros. Para se habilitar, basta participar na aplicação em quizes, sondagens, happy hours e “perguntas do dia”. A app “Acerta & Recicla” é gratuita e está disponível na Google Play e na App Store.

Serão distribuídos 100 cartões de supermercado: os primeiros 15 classificados recebem um cartão no valor de 500€, enquanto os 85 seguintes com as melhores pontuações são premiados com um cartão de 270€. Além disso, ao longo das quatro semanas da campanha, os participantes podem, ainda, ganhar 40 bicicletas eléctricas, serão oferecidas 10 unidades por semana.

Aumentar a literacia sobre reciclagem de embalagens

A aplicação tem, também, o objectivo de aumentar a literacia dos participantes sobre reciclagem de embalagens e com esse intuito a app dá acesso a artigos e dicas, que aumentam o conhecimento dos cidadãos sobre a correcta separação e deposição das embalagens nos ecopontos.

A iniciativa "Acerta e Recicla" concretiza a estratégia de digitalização da SPV, fortalecendo a proximidade com os cidadãos. Através de uma experiência que combina gamificação e aprendizagem, promove a sensibilização e incentiva à participação activa no processo de reciclagem de embalagens. Nas edições anteriores, mais de 97 mil pessoas participaram, evidenciando o impacto e alcance desta acção. Este reforço torna-se especialmente relevante durante a época natalícia, quando o consumo de embalagens tende a ser mais elevado.

Esta acção da Sociedade Ponto Verde pretende ajudar a mudar o comportamento dos cidadãos, nomeadamente no que concerne a melhorar a reciclagem de embalagens.

Como explica Ricardo Sacoto Lagoa, coordenador de marketing e comunicação da Sociedade Ponto Verde: “A app Acerta e Recicla (…) permite-nos estar literalmente nas mãos das pessoas a tratar de um assunto que é sério, mas de forma divertida e envolvente, que leve a essa desejada acção. Por isso a Acerta e Recicla disponibiliza não apenas jogos, como junta uma recompensa, que acreditamos ser uma motivação extra para os utilizadores. Além disso, é uma app que reúne vários conteúdos educativos que estão sempre disponíveis, ajudando a esclarecer eventuais dúvidas sobre este tema. O potencial do digital é, de facto, enorme e acreditamos nestas dinâmicas para que os cidadãos sejam cada vez mais informados e participativos nestes processos que impactam todos nós.”

Este Natal faça algo pelo ambiente – descarregue a app “Acerta & Recicla”, disponível na Google Play e na App Store, ou visite acerta.recicla.pt