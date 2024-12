Entre a tradição e a inovação

“Os animais pastam, o homem come. Mas apenas o homem de espírito sabe comer.” As palavras de Jean-Anthelme Brillat-Savarin abrem o caderno especial das Conversas em Ventozelo sobre A Gastronomia e os Vinhos do Douro enquanto elementos de identidade e de desenvolvimento. Depois de quatro Conversas nas quais se debateram temas considerados de maior relevância para o Douro, a associação Amigos de Ventozelo resolveu elaborar um caderno sobre a importância da gastronomia para a afirmação da identidade e para o desenvolvimento do Douro.

Pretende-se também contribuir para a reflexão sobre a oportunidade de criação de um centro de gastronomia no Douro, bem como avaliar o lançamento

de uma marca de turismo enogastronómico de alcance internacional.

Esta edição teve como participantes Alexandre Prado Coelho, Andoni Luis Aduriz, André Magalhães, Carlos Magno, Carlos Martins, Daniel Innerarity,

Elena Mancioppi, João Bicho, Manuel Carvalho, Miguel Castro Silva, Nicola Perullo, Rafael Tonon, António Fontaínhas Fernandes, Elsa Couto, Jorge Dias, Luís Valente de Oliveira, Manuel de Novaes Cabral e Miguel Poiares Maduro. Nos textos deste caderno, Miguel Castro Silva e Rafael Tonon debruçam-se sobre o quê e como é mais adequado comer no Douro, numa perspectiva de sustentabilidade; já Daniel Innerarity, Luis Andoni e Nicola Perullo reflectem sobre o significado civilizacional e cultural da alimentação e do estar à mesa. “Em Ventozelo, em especial na nossa Cantina, é isso mesmo que fazemos todos os dias: num ambiente privilegiado, disponibilizando uma cozinha que pratica uma economia circular e sustentável, promovemos a reflexão sobre nós e sobre o mundo, sobre o Douro e sobre Portugal”, escreve na introdução do caderno Manuel de Novaes Cabral, presidente da direcção da associação Amigos de Ventozelo. “Quais são as nossas vantagens (não apenas competitivas) e quais os constrangimentos que nos limitam? Como podemos encarar de forma mais positiva esses mesmos constrangimentos, propondo as vias mais adequadas para os ultrapassar? Como posicionar o Douro como uma Região internacionalmente competitiva e que ofereça a quem a procura, seja para nela viver, seja para a visitar, as mais agradáveis condições? Tudo isto à mesa, com a gastronomia mais aconchegante e os vinhos mais adequados ao espírito das Conversas em Ventozelo.”

