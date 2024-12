Cimpor quer investir 1,4 mil milhões em Portugal até 2030

“Estamos a fazer um investimento grande e se o Governo não está com o mesmo ritmo, teremos um problema no futuro”, apontou Ignacio Gomez, líder da cimenteira

A Cimpor pretende investir 1,4 mil milhões de euros em Portugal até 2030, grande parte para fazer face ao “desafio número um” da descarbonização, com infra-estruturas, tecnologia e novos produtos, adiantou hoje o presidente executivo.

O anúncio foi feito por Cevat Mert num encontro com jornalistas, que assinalou cerca de seis meses desde que assumiu o comando da cimenteira, após ter passado a ser detida a 100% pela Taiwan Cement Corporation (TCC), em Março.

Em Outubro, a Cimpor tinha anunciado um investimento de 360 milhões de euros em projectos de descarbonização e inovação, até 2026, dos quais 180 milhões no seu Centro de Produção de Alhandra, em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

No encontro de hoje, o presidente executivo (CEO) da Cimpor Portugal e Cabo Verde adiantou também que o objectivo da empresa é entrar em mais mercados, além dos 14 países onde hoje está presente.

Actualmente, adiantou, a Cimpor está a investir no Reino Unido, cerca de 50 milhões de euros próprios num terminal do porto de Bristol, bem como em França e vai “sem dúvida, investir nos Estados Unidos”.

O responsável comercial da cimenteira, Ignacio Gomez, explicou que a alteração nos mercados, com mais enfoque na Europa e Estados Unidos, se deveu aos novos requisitos ambientais.

“Os players em África ou na China não estão a investir nisto, […] por isso têm um custo [de produção] mais baixo. Continuar a exportar em África tornou-se mais difícil”, explicou, adiantando que 25% a 30% da produção em Portugal se destina à exportação.

Cevat Mert garantiu que a intenção da TCC é manter os 100% da Cimpor, marca que é a sua “porta de entrada na Europa”, e pretende também continuar a reforçar o quadro de trabalhadores, embora admita dificuldades de atracção de talento.

Segundo o administrador financeiro, Diogo Felgueiras, no conjunto de Portugal e Cabo Verde, a cimenteira é responsável por cerca de 2000 postos de trabalho, directos e indirectos.

Quantos aos desafios futuros, a Cimpor sinalizou a necessidade de aumentar o ritmo de investimentos previstos pelo Governo e simplificar procedimentos que facilitem o desenvolvimento dos projectos.

“Estamos a fazer um investimento grande e se o Governo não está com o mesmo ritmo, teremos um problema no futuro”, apontou Ignacio Gomez, dando como exemplos os problemas com o transporte de dióxido de carbono (CO2) que é capturado e com o licenciamento dos projectos.

Já quanto à instabilidade geopolítica, Cevat Mert disse esperar “altos e baixos”, mas não vê ainda razões para “levantar a bandeira vermelha”.

“Está tudo a correr de forma bastante estável e, como todos sabemos, o futuro é energia e tecnologia e, enquanto essa transformação estiver a acontecer, haverá construção, e se houver construção, haverá cimento”, apontou o CEO.