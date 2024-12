China regista aumento de 6,7% nas exportações, abaixo dos 8% esperados

As exportações da China aumentaram 6,7% e as importações caíram 3,9%, em Novembro, em termos homólogos, ficando abaixo das previsões dos analistas, numa altura em que a liderança chinesa tenta impulsionar a economia, que enfrenta pressões deflacionistas.

O aumento das exportações, em termos homólogos, ficou também aquém do crescimento de 12,7%, registado em Outubro. Os analistas previam um aumento superior a 8%. A queda das importações, em relação ao mesmo período do ano anterior, reflecte a fraca procura por parte das indústrias e dos consumidores, uma das principais causas de abrandamento da segunda maior economia mundial.

O excedente comercial da China fixou-se em 97,4 mil milhões de dólares (92,2 milhões de euros).

Os dados foram publicados um dia depois de Pequim ter prometido flexibilizar a política monetária e estimular a segunda maior economia do mundo.

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar taxas alfandegárias de 60% ou mais sobre as importações de produtos chineses, complicando os esforços de Pequim ao ameaçar um sector que tem sido crucial, face à prolongada crise no imobiliário e fraco consumo interno.

Alguns analistas dizem que o abrandamento nas exportações é provavelmente temporário.

“Esperamos que as exportações voltem a acelerar nos próximos meses, apoiadas por ganhos na competitividade e pela antecipação da [entrada em vigor] de taxas por parte dos exportadores”, afirmou Zichun Huang, da consultora Capital Economics, numa nota.

“Os volumes de importação diminuíram no mês passado, mas é provável que recuperem a curto prazo, uma vez que a aceleração das despesas orçamentais impulsiona a procura por produtos de base industriais”, afirmou.

Os efeitos das taxas provavelmente só serão sentidos em meados de 2025, escreveu Huang.

As exportações para a União Europeia aumentaram 7,2%, em termos homólogos, enquanto as vendas para os Estados Unidos cresceram 8%.

No entanto, as exportações para a Rússia caíram 2,6%, em termos homólogos, depois de uma subida de 27%, em Outubro.

O declínio ocorre vários meses depois de os EUA terem imposto sanções secundárias sobre bens considerados importantes para as operações militares da Rússia, o que afectou algumas empresas chinesas que Washington acusou de ajudarem Moscovo a contornar as sanções.

Num outro sinal de fraca procura interna na China, a inflação fixou-se em 0,2%, em Novembro, de acordo com os dados divulgados na segunda-feira, principalmente devido à descida dos preços dos produtos alimentares.

No entanto, no final do mês passado, um inquérito oficial do Gabinete Nacional de Estatística chinês revelou que a actividade fabril da China se expandiu pelo segundo mês consecutivo em Novembro, subindo para 50,3 pontos, o valor mais elevado registado em sete meses.

Um valor superior a 50 pontos sugere crescimento, enquanto um valor inferior a 50 representa uma contracção.

Segundo os analistas, o aumento das encomendas às fábricas pode também reflectir os esforços dos importadores para realizar compras antes da entrada em vigor das taxas.