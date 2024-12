Abandono da actividade agrícola acelera entre 2019 e 2023 face à década anterior

O número de explorações agrícolas caiu 9,9% entre 2019 e 2023, para 261,5 mil, registando-se uma aceleração do ritmo de abandono da actividade face à década 2009 a 2019, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Em 2023 foram contabilizadas 261,5 mil explorações, menos 28,7 mil explorações do que em 2019 (-9,9%), verificando-se um aumento do ritmo de abandono da actividade agrícola no último quadriénio, face à década de 2009 a 2019”, aponta o INE no Retrato da Agricultura Nacional 2023, elaborado com base no Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2023.

Segundo o instituto estatístico, esta aceleração do ritmo de redução do número de explorações agrícolas foi generalizado a todas as NUTSII, “mas foi mais evidente na Grande Lisboa, onde cerca de um quarto das explorações abandonaram actividade desde 2019”, tendo-se feito sobretudo sentir nas explorações de pequena dimensão.

Como resultado, a dimensão média das explorações aumentou 1,1 hectares de superfície agrícola utilizada por exploração desde 2019 (8,1%), passando dos 13,7 hectares para os 14,8 hectares por exploração. Já a sua dimensão económica média subiu para os 31,4 mil euros de valor da produção-padrão total por exploração, face aos 23,3 mil euros em 2019.

“Apesar de um número significativo de produtores ter cessado/abandonado a actividade agrícola desde 2019, o decréscimo da superfície agrícola utilizada foi menos expressivo (-2,6%), passando a ocupar 3,861 milhões de hectares (41,9% da superfície territorial)”, detalha o INE.

O Retrato da Agricultura Nacional 2023 aponta ainda para a manutenção da importância da especialização das explorações nacionais (três quartos do total) e para um aumento da mão-de-obra assalariada, que compensou o decréscimo da mão-de-obra familiar e interrompeu a tendência de decréscimo do volume de mão-de-obra agrícola registada desde 1989.

“Embora a mão-de-obra agrícola continue a ser composta maioritariamente pela população agrícola familiar (63% das unidades de trabalho do ano de 2023), o contributo dos trabalhadores assalariados permanentes passou a representar 22% (mais três pontos percentuais do que em 2019) e o conjunto da mão-de-obra sazonal e da contratação de serviços alcançou os 15% (mais dois pontos percentuais do que em 2019).

O INE refere ainda que “a importância das sociedades agrícolas na estrutura produtiva é muito superior à sua representatividade (6%)”, e dá conta das diferenças entre os dirigentes das sociedades agrícolas, que têm, em média, 54 anos e boas qualificações, e os produtores singulares, cuja média de idades é de 65 anos e a formação agrícola é principalmente prática.

Na utilização das terras, o instituto estatístico reporta um aumento da área das culturas permanentes, que ultrapassou pela primeira vez as terras aráveis, e, no regadio, a utilização de 3000 milhões de metros cúbicos (m3) de água na rega de 581,4 mil hectares no continente.

Ainda referido é o decréscimo do número de explorações e do efectivo de herbívoros, devido ao “aumento acentuado” dos custos de produção (sobretudo alimentação) e da falta de pastagens decorrente da seca severa.

Em sentido inverso, assistiu-se a um “aumento significativo” das explorações e das áreas certificadas em modo de produção biológico, que mais do que triplicaram em quatro anos: a representatividade da sua superfície na superfície agrícola utilizada passou de 5,3% para 18,0%, o número de explorações certificadas de 3,9 mil para 12 mil explorações (+205,9%) e a superfície de 211,5 mil hectares para 693,2 mil hectares (+227,8%).

No quadriénio em análise, o INE aponta ainda o “aumento da importância das boas práticas de conservação do solo, nomeadamente da mobilização reduzida e da manutenção do coberto vegetal durante o Inverno”.