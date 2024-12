Liga dos Campeões: Liverpool aguarda coroação, Real Madrid e PSG aliviam pressão

Na liderança, à espera de confirmar o título de campeão da fase de Liga, o Liverpool venceu nesta terça-feira o sexto jogo consecutivo na Liga dos Campeões, ainda que pela margem mínima (0-1, em casa do Girona), com um golo de penálti de Mohamed Salah, a assinalar a meia centena do egípcio na Liga dos Campeões.

Os “reds” geriram a vantagem, ficando a aguardar a confirmação do apuramento directo, com os catalães a acreditarem até final, mas a serem confrontados com a realidade de terem que ir a Milão antes de, provavelmente, se despedirem da prova milionária frente ao Arsenal, em Londres.

Na inversa, Real Madrid e PSG entraram altamente pressionados para a sexta ronda da fase de Liga, mas deram, em Bérgamo e em Salzburgo, uma resposta à medida das respectivas aspirações, com triunfos sobre a Atalanta (2-3) e RB Salzburgo (0-3). Resultados que deixam os espanhóis ainda a pensar no top-8 e os franceses em posição de confirmarem o “play-off”, mesmo recebendo o Manchester City na próxima jornada, terminando com uma deslocação a Estugarda.

Golos portugueses

Gonçalo Ramos (30’), Nuno Mendes (72’) e Désiré Doué (85’) apontaram os golos parisienses na Áustria. Vitinha e João Neves foram titulares no “onze” de Luis Enrique, ajudando os franceses a saírem da zona vermelha, ocupando agora o 24.º posto. Para Gonçalo Ramos, que ainda falhou uma ocasião de baliza escancarada, foi o primeiro golo da época, depois de recuperar de lesão.

Em Itália, ante uma Atalanta que tinha apenas consentido um golo em cinco jogos, os campeões europeus entraram determinados e, depois de uma grande defesa de Marco Carnesecchi, a negar o golo a Mbappé, o francês adiantou os “merengues” aos 10 minutos.

Os vencedores da Liga Europa igualaram de penálti (45+2’) por De Ketelaere, mas Vinícius (56’) e Bellingham (59’) levaram o Real Madrid para o trilho da vitória. Lookman (65’) ainda chamou os espanhóis à terra, mas, apesar de terem construído algumas ocasiões, os italianos não conseguiram a igualdade, caindo para o nono posto provisório.

Menos pressionado do que os rivais Real Madrid e PSG, o Bayern Munique goleou (1-5) o Shakhtar Donetsk, em Gelsenkirchen, na condição de visitante. Mas, antes do festival, teve de recuperar de uma inesperada desvantagem, após entrada assertiva dos ucranianos. Kevin (5’) marcou cedo, mas Laimer igualou pouco depois (11’), competindo a Thomas Müller (45’) resolver o impasse. Olise (70', de penálti, e 90+3') e Musiala (87’) completaram o resultado que coloca os bávaros em oitavo lugar.

Em grande esteve também o Bayer Leverkusem, ao bater o Inter de Milão (1-0), com um golo de Mukiele (90’) que catapultou os alemães para a vice-liderança, por troca com os transalpinos, que foram ainda superados pelo Aston Villa, ficando à mercê de Barcelona e Borussia Dortmund, que entram hoje em campo.

Os ingleses, orientados por Unai Emery, venceram o RB Leipzig (2-3), confirmando a eliminação dos alemães, ainda sem qualquer ponto, que assim são os primeiros, com duas rondas para disputar, a abandonar a Champions.

De regresso aos lugares de destaque estão os franceses do Brest, que saltaram para o quinto lugar, com 13 pontos, após triunfo por 1-0 sobre o PSV Eindhoven, graças a um golo de Cardinal (43’).