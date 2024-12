Hugo Oliveira assume comando técnico do Famalicão

Hugo Oliveira foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do Famalicão, oitavo classificado da I Liga portuguesa de futebol, substituindo no cargo Armando Evangelista, o 10.º técnico a abandonar o cargo na presente temporada.

O técnico, de 45 anos, tem um longo percurso como responsável pelo treino de guarda-redes, tendo passado por clubes como Paredes, Rebordosa, Marco, Gil Vicente, União de Leiria e Benfica. Em 2016-17 rumou a Inglaterra, com Marco Silva, tendo representado Hull City, Watford, Everton e Fulham, clube que representava actualmente.

Hugo Oliveira chega a Famalicão para substituir Armando Evangelista, que, na última jornada já foi substituído interinamente por Ricardo Silva, treinador-adjunto dos minhotos, na recepção ao FC Porto.

O novo treinador do Famalicão terá o seu primeiro desafio no comando técnico do Famalicão na segunda-feira, em Braga.