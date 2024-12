Ciclismo: João Almeida aponta ao Tour e à Vuelta em 2025

O ciclista português João Almeida vai repetir presença na Volta a França, onde foi quarto classificado em 2024, e possivelmente na Vuelta, adiantou nesta terça-feira o manager da UAE Emirates, indicando ainda que Juan Ayuso e Adam Yates dividirão liderança no Giro.

Melhor voltista português desde Joaquim Agostinho, o corredor de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), de 26 anos, terá o mesmo programa desta época, na qual se estreou na Volta a França, com um quarto lugar final, e estará previsivelmente na "grande" espanhola, da qual desistiu, antes do início da nona etapa, por estar com covid-19.

Com tantas "estrelas", a UAE Emirates teve de "distribuí-las" pelas grandes Voltas, com o polémico Juan Ayuso, que na passada edição do Tour pouco quis trabalhar para o triunfo de Tadej Pogacar - acabaria por desistir, alegadamente doente - a liderar a equipa na Volta a Itália, a única "grande" na qual alinhará em 2025.

Na "corsa rosa" estará também Adam Yates, sexto na última "Grande Boucle" e terceiro na prova francesa no ano anterior, confirmou Joxean "Matxín" Fernández, em conferência de imprensa, durante o estágio de pré-época da UAE Emirates, a decorrer em Benidorm (Espanha), indicando que o britânico será novamente gregário de "Pogi" no Tour.

A Volta a França vai decorrer entre 5 e 27 de Julho, pouco mais de um mês depois do final do Giro (9 de Maio a 1 de Junho) e antes da Vuelta (23 de Agosto a 14 de Setembro).