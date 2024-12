Quarta na TV: Cem Anos de Solidão em série e umas produções de sonho

CINEMA

Bonnie & Clyde

Cinemundo, 00h15

Datado de 1967, o filme de Arthur Penn teve um grande valor simbólico para o cinema norte-americano, ao fechar definitivamente a porta à época do classicismo e dos seus heróis impolutos. Trata-se de um filme inspirado na vida de dois gangsters romanescos dos anos 1920, perdidos no desencanto das suas ilusões e na horizontalidade da América sulista.

Para os anti-heróis Bonnie Parker (Faye Dunaway) e Clyde Barrow (Warren Beatty) já não há redenção possível. Nomeado para nove Óscares, Bonnie & Clyde ganhou dois: o de melhor actriz secundária para Estelle Parsons e o de melhor fotografia para Burnett Guffey.

SÉRIE

Cem Anos de Solidão

Netflix, streaming

Estreia-se a muito aguardada adaptação televisiva do romance homónimo que Gabriel García Márquez, Nobel da Literatura colombiano, escreveu em 1967.

A obra-prima do realismo mágico materializa-se numa das mais ambiciosas produções audiovisuais sul-americanas. Foi filmada no país natal do escritor, é falada na língua original (como seria seu desejo), teve o aval da família e contou com uma equipa predominantemente colombiana. Para já, ficam disponíveis os oito episódios da primeira parte.

DOCUMENTÁRIO

Vinhos com História

RTP1, 00h20

Do Pico ao Minho, passando por Colares, Alentejo e Alcobaça, os cinco episódios desta série documental dão a conhecer a história de uma selecção de néctares portugueses, retratando “a saga heróica que é fazer estes vinhos de nicho, de baixa produção e com castas portuguesas, algumas delas únicas”, sublinha a autora e realizadora (e documentarista premiada) Cristina Ferreira Gomes.

É por entre os muros de pedra que albergam o terroir centenário da ilha açoriana do Pico – paisagem vinhateira classificada como património mundial pela UNESCO, em 2014 – que se descobrem as primeiras histórias, em que o Verdelho é protagonista. Há mais a descobrir nos próximos capítulos, a ritmo semanal.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira entrevista a cientista Maria Manuel Mota, que lidera o novo Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, resultante da fusão do Instituto Gulbenkian de Ciência e do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, que era dirigido por ela. Fala dos desafios da investigação em Portugal e das dificuldades em atingir o topo quando se é mulher.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

João e Isabel Soares, filhos de Mário Soares e Maria Barroso, conversam com Vítor Gonçalves sobre o pai, a propósito do centésimo aniversário do nascimento desse vulto essencial do Portugal democrático.

TALK SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 22h44

Também aqui há conversa na primeira pessoa, mas com Mary Christmas, Ebenezer Scrooge, Pipi das Meias Altas e Pai Natal. Paródias à parte, é a agenda de espectáculos a dar tópicos ao convívio.

Florbela Queiroz, Natalina José e António Calvário, todos octogenários, representam Três, a Conta Que Deus Fez, a peça musical e revisteira que se preparam para estrear no Teatro Variedades (Lisboa), de 10 a 12 de Janeiro. Os Anjos anunciam o grande concerto de 28 de Dezembro na Meo Arena, com bandas sinfónicas a acompanhar e 25 anos de carreira para assinalar. Os Azeitonas contam 20 primaveras em 2025 e, por isso, reviram o baú de memórias numa digressão que vai de Quarteira, dia 30 de Dezembro, até ao Porto, a 27 de Novembro do ano que vem.

INFANTIL

O Sonho Produções

Disney+, streaming

Estreia. Passado no sítio da mente onde os sonhos (e pesadelos) são criados, sítio esse que aqui tem a forma de um estúdio de cinema, este spin-off de Divertida-mente é uma interquela dos dois filmes da Pixar (o primeiro de 2015, o segundo de 2024) que nos mostram as emoções que passam pela cabeça de uma menina à medida que vai crescendo. Saída da mente de Mike Jones, co-argumentista de Soul e Luca, é uma comédia animada de quatro episódios.