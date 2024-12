Nikita Teryoshin fala sobre Nothing Personal, um projecto de dez anos que se debruça sobre o mundo escondido das feiras de armas em todo o mundo.

Nothing Personal mostra os bastidores da guerra, uma completa antítese do que é um campo de batalha: um enorme parque de diversões para adultos em que há vinho, petiscos e armas reluzentes. Manequins de plástico são cadáveres e a acção de guerra é encenada num ambiente artificial perante ministros, chefes de Estado, generais e empresários.

Num momento de conflitos e de tensões geopolíticas em várias partes do globo, o trabalho de Nikita ​Teryoshin torna-se ainda mais valioso, pois permite-nos entender uma pequena parte do que está por trás de uma indústria que tem como objectivo criar as ferramentas mais eficazes para tirar vidas humanas. A exposição sobre este trabalho pode ser visitada na galeria da Narrativa, em Lisboa, até 21 de Dezembro.

​O podcast Narrativa é um podcast independente da rede PÚBLICO de conversas sobre fotografia com os autores que dão vida à programação cultural da Narrativa, em Lisboa.