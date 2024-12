Fado Sem Fim num disco a cinco vozes, movido por Aldina Duarte e por amor ao fado

É um projecto de Aldina Duarte que reúne num disco cinco jovens fadistas a interpretarem fados tradicionais. O lançamento, com estreia ao vivo, é esta terça-feira no Museu do Fado, às 19h.

Chama-se Fado Sem Fim, é um disco que reúne cinco jovens fadistas e a sua estreia faz-se esta terça-feira ao vivo no auditório do Museu do Fado, às 19h. Produzido pela fadista Aldina Duarte, nele cantam José Geadas, Soraia Cardoso, Sara Paixão, Francisco Salvação Barreto e Tânia Oleiro, interpretando na quase totalidade fados tradicionais vindos de repertórios de fadistas de gerações anteriores, todos eles acompanhados à guitarra e à viola por, respectivamente, Pedro Amendoeira e Rogério Ferreira, que executam, juntos, o único tema instrumental do disco.