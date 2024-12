As eras de Taylor Swift deram origem à digressão mais bem-sucedida de sempre

Ao longo dos últimos 21 meses, Taylor Swift viajou pelo mundo, incluindo uma passagem de dois dias por Lisboa que aumentou a actividade sísmica local, para uma digressão de extensos concertos que englobavam todas as fases da sua carreira. Chamou-lhe The Eras Tour e chegou ao fim este domingo, em Vancouver, Canadá. Foi, no ano passado, alvo de um filme-concerto, assinado por Sam Wrench, que bateu recordes. E rendeu muito ao longo deste tempo todo.

Esta segunda-feira, as contas da digressão foram divulgadas. Segundo o The New York Times, que recebeu a informação da produtora da cantora e compositora americana, venderam-se dois mil milhões de dólares de bilhetes.

Torna-se, assim, a digressão mais bem-sucedida de sempre, destronando, com mais do dobro do recorde anterior, batido pelos Coldplay em Agosto, de mil milhões de dólares (cerca de 950 milhões de euros), que na altura destronaram os 893 mil euros dos concertos de despedida de Elton John. Os números dos lucros não incluem o merchandising vendido nos concertos, nem os bilhetes revendidos.

No total, mais de dez milhões de pessoas foram ver os concertos de Taylor Swift, com a noite mais concorrida a ser um concerto em Melbourne, na Austrália, com mais de 96 mil pessoas. No estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra, juntou, ao longo de oito noites, mais de 753 mil pessoas.

Polémicas

Não foi uma digressão ausente de polémica. No início da divulgação de Eras Tour, quando os bilhetes foram postos à venda, os servidores do site da empresa de venda de bilhetes Ticketmaster foram inundados por visualizações, o que levou a que falhassem. O caso provocou uma audiência no Senado americano e a Live Nation, dona da Ticketmaster, viu-se sob investigação por práticas anti-concorrenciais. No Rio de Janeiro, em Novembro do ano passado, uma jovem morreu de exaustão pelo calor depois de desmaiar à segunda canção de um concerto. Swift cancelou a actuação do dia seguinte.

Este ano, entre inúmeros outros feitos, Swift ganhou também dois Grammy, de álbum do ano e álbum de pop vocal do ano, ambos para Midnights, e foi, pelo segundo ano consecutivo, a artista mais ouvida no Spotify, detendo o recorde de artista mais ouvida de sempre nesta plataforma de streaming. Com várias versões diferentes dos mesmos álbuns, está constantemente no top 10 da Billboard. The Tortured Poets Department, o disco que lançou em Abril, está neste momento no topo dessa tabela. Ainda para a Billboard, Swift é a número 2 na sua lista das maiores estrelas pop do século XXI, a seguir a Beyoncé.