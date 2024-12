Não vá, telefone: Urgência do São João implementa triagem através da linha SNS 24

A partir desta terça-feira, dia 10, utentes devem recorrer à linha SNS 24 antes de se dirigirem à urgência do São João: é a maior Unidade Local de Saúde do Norte do país a aderir a este sistema.

A partir desta terça-feira, 10 de Dezembro, os doentes devem contactar a linha SNS 24 (808242424) antes de se dirigirem ao serviço de urgência do Hospital de São João. A maior Unidade Local de Saúde (ULS) do norte do país vai aderir ao projecto “Ligue Antes, Salve Vidas”, que arrancou a 22 de Maio de 2023 na ULS Póvoa do Varzim/Vila do Conde estando, neste momento, em vigor em 19 unidades locais de saúde, segundo informação do Portal do SNS.

Cristina Marujo, directora do Serviço de Urgência da ULS São João, explica que o objectivo passa por “levar o doente ao local mais adequado”. A ideia é que as pessoas que se sintam doentes recorram sempre primeiro à linha telefónica – que foi reforçada com enfermeiros, médicos e farmacêuticos, no âmbito do plano de Inverno -, onde lhes será indicado o que devem fazer a seguir e qual a melhor solução para o seu problema, que pode não passar por uma ida à urgência.

“Isto não é uma ideia só de retirar os doentes da urgência, mas sim de orientá-los com segurança para os locais mais correctos”, explica a directora clínica dos Cuidados de Saúde Primários da ULS São João, Lígia Silva. A médica lembra que “muitas vezes o doente sente um sintoma agudo e, para ele, trata-se sempre de uma situação urgente e não tem a capacidade de a avaliar na perspectiva de um profissional de saúde".

Após o contacto com a linha SNS 24, os profissionais da linha podem aconselhar o doente a permanecer em autocuidados, a prosseguir para uma consulta no centro de saúde, agendada pelo próprio sistema, ou ser reencaminhado para o Centro de Atendimento Clínico do Hospital da Prelada. Só os casos de doentes em estado mais grave deverão ser referenciados para o serviço de urgência.

Para Lígia Silva, a triagem telefónica da linha SNS24 vai permitir “racionalizar os recursos e dar uma resposta atempada a todas as necessidades, melhorando a qualidade do atendimento dos doentes”.

Hospital de São João

Os utentes que se desloquem ao serviço de urgência sem ter ligado antecipadamente para a linha SNS24, e que se encontrem em condições estáveis, serão incentivados a recorrer à linha telefónica, segundo Cristina Marujo. Nestes casos, se a pessoa não tiver um telefone ou estiver sem bateria, pode dirigir-se ao exterior da ULS São João, onde haverá um telefone destinado a permitir esse contacto por parte do doente.

De acordo com o artigo 3.º da lei n.º71/2024, que criou este projecto, se por alguma razão o utente não recorrer à linha SNS 24, deve ser registado no serviço de urgência e deve-lhe ser efectuada a triagem no local. No entanto, se lhe for atribuída a pulseira "azul" ou "verde", a sua observação não é feita no serviço de urgência. Há ainda algumas excepções no acesso, como é o caso de grávidas, utentes acamados ou em cadeiras de rodas, com défices neurológicos e doentes acompanhados por forças de segurança, por exemplo.

Caso o doente não tenha, de momento, um médico de família atribuído, a ULS São João tem duas unidades destinadas a atender pessoas que se encontrem nesta situação, bem como imigrantes que não tenham inscrições em unidades de saúde de família.

