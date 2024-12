Como é que a inteligência artificial está por detrás dos horários dos transportes públicos?

Neste episódio de Dados ao Futuro, vamos até à sede da portuguesa SISCOG, em Lisboa, para saber como se fazem os horários dos sistemas de transporte público. Esta é uma das áreas em que o contributo dos dados é essencial para optimizar a operação de uma rede de transportes. Como se fazem os horários dos sistemas de transportes? Qual a importância da inteligência artificial na elaboração dos horários? São perguntas de partida para este episódio.

Foto Exemplo de visualização de horário na ferramenta "On Time" da SISCOG SISCOG

