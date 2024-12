Inspecção das Finanças não tem controlado corrupção autárquica, diz Rita Júdice

A ministra da Justiça, Rita Júdice, quer reforçar os mecanismos destinados a combater a corrupção nas autarquias e admite que a Inspecção-Geral das Finanças não está vocacionada para esse fim, muito embora tenha ficado com as competências da Inspecção-Geral da Administração Local (IGAL) quando esta entidade foi extinta, em 2011.

“Pretendemos reforçar o quadro institucional das inspecções, de avaliações e auditorias regulares, centradas na contratação pública, no urbanismo e na própria gestão e administração dos órgãos autárquicos”, escreve a governante num artigo publicado no jornal Observador esta segunda-feira, dia em que se assinala o combate à corrupção.

“Estamos a estudar a melhor forma de dotar a administração local de apoio inspectivo eficaz, que ajude as autarquias a evitar e a detectar o fenómeno corruptivo”, prossegue a ministra, que alude à transferência de competências para as Finanças operada em 2011, na sequência da intervenção da troika. “A Inspecção-Geral de Finanças não está, no entanto, especialmente vocacionada para assegurar, com eficácia, a necessária função de controlo e pedagogia para o cumprimento” das leis em vigor, admite a ministra, para quem a actuação preventiva de órgãos inspectivos permitirá às autarquias obter segurança jurídica quanto ao desempenho das suas funções, evitando assim o cometimento de infracções.

Numa entrevista que deu à Rádio Renascença, não fica claro se o Governo pretende reactivar a antiga Inspecção-Geral da Administração Local: “Deveremos criar as condições para dar uma estrutura de apoio, maior, também às autarquias. Estamos a discutir o que vamos fazer, se será um organismo autónomo ou será através de um reforço de competências orgânicas na Inspecção-Geral de Finanças”.

Questionada sobre se o novo modelo de funcionamento da agência anticorrupção criada pelo Governo socialista em 2021 passa pela substituição do seu presidente, o juiz jubilado Pires da Graça, Rita Júdice também não foi taxativa. Disse que o primeiro passo será reestruturar o Mecanismo Nacional Anticorrupção (Menac), quer dotando-o de um quadro de pessoal próprio quer revendo as competências do seu presidente e a duração do respectivo mandado. E que depois se verá.

“Actualmente, o Mecanismo Nacional Anticorrupção tem as suas competências concentradas num presidente e nós gostaríamos de ver estas competências atribuídas a um órgão colegial. E queríamos, também, rever a própria duração dos mandatos. É um único caso que temos com um mandato de seis anos. É muito longo. Vamos propor que os mandatos passem a ser de quatro anos, renováveis por uma vez, em linha com outras entidades, como a entidade das contas e da transparência, por exemplo”, revelou, admitindo que o trabalho do Menac ficou um aquém das suas expectativas, "quer na sua eficácia quer na capacidade de acção".