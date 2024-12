Empresárias se unem para garantir Natal sem fome entre imigrantes em Portugal

Grupo de mulheres, a maioria de brasileiras, fará jantar solidário nesta terça-feira para arrecadar fundos com o objetivo de garantir alimentação para imigrantes em situação de vulnerabilidade.

Um grupo de empresárias, a maioria de brasileiras, decidiu estender as mãos a imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade em Portugal. Por meio da Associação Empresárias e Empreendedoras em Língua Portuguesa (AEELP), elas vão realizar, nesta terça-feira (10/12), um jantar solidário em parceria com a Refood. O objetivo é reunir fundos para garantir um Natal sem fome para aqueles que não têm condições de levar comida à mesa.

Segundo Rijarda Aristóteles, presidente do Clube Mulheres Empresárias, há muitos imigrantes, inclusive brasileiros, em situação bastante delicada em território luso. “Sabemos que muitos têm passado dificuldades e o nosso objetivo é amenizar esse sofrimento”, afirma. Aqueles que participarem do jantar, que contará com a presença de Paula Gonçalves Santos, diretora nacional da Refood Central, poderão doar a quantia que quiserem em prol das ações.

Capacitação de mulheres

Rijarda acredita que este será o primeiro de vários jantares mensais que serão realizados com o mesmo propósito. “Vamos tornar esse evento mensal, de forma a mantermos as nossas contribuições constantes à Refood”, diz. Ela ressalta que também é objetivo do grupo de empresárias colocar em prática um projeto de capacitação de mulheres imigrantes para que possam criar o próprio negócio e garantir uma fonte de renda.

“Nesse primeiro momento, vamos capacitar 15 mulheres. Esse programa tem o apoio da AIMA (Agência para Integração, Migrações e Asilo). Nossa meta é que o processo de capacitação se amplie com a ajuda de empresas e entidades. Vamos começar com aprendizados nas áreas de corte e costura e de gastronomia”, detalha. Para Rijarda, ao mesmo tempo em que passam a gerar renda, essas mulheres terão mais facilidade para se integrarem à sociedade portuguesa. O jantar de solidariedade será realizado no Clube des Châteaux, às 20h30.