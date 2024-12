O domínio dos técnicos portugueses: quatro títulos do Brasileirão e três Libertadores

Em seis anos, os treinadores portugueses no Brasil conquistaram os principais títulos do futebol nacional e continental. O mais novo feito ocorreu com Artur Jorge, campeão pelo Botafogo.

Com disciplina e resiliência, os técnicos portugueses estão dando as cartas no futebol brasileiro. Nos últimos seis anos, eles conquistaram quatro títulos do principal campeonato do Brasil e três Libertadores da América. O mais novo feito foi registrado por Artur Jorge, campeão, neste domingo (08/12), do Brasileirão, depois de, há oito dias, levantar a taça continental com o Botafogo.

O domínio dos treinadores portugueses no Brasil começou com Jorge Jesus, em 2019, no comando do Flamengo. Naquele ano, ele venceu o campeonato brasileiro e a Libertadores. No período de pouco mais de um ano à frente do clube, registrou apenas quatro derrotas.

A magia portuguesa nos campos continuou com Abel Ferreira, no Palmeiras. Ele ganhou a Libertadores por duas vezes, em 2020 e 2021, além do Brasileirão em 2022 e 2023. Ferreira também conquistou uma Copa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2022) e a Supercopa do Brasil (2023).

Agora, Artur Jorge, oriundo do time do Braga, Norte de Portugal, à frente do Botafogo, venceu a Taça Libertadores contra o Atlético Mineiro, comandado pelo argentino Gabriel Milito, e o Brasileirão, com diferença de seis pontos (79 a 73) sobre Palmeiras, liderado pelo compatriota Abel Ferreira, vice-campeão da competição.

O Botafogo de Artur Jorge se tornou o segundo time brasileiro a ganhar os títulos nacional e continental no mesmo ano, feito que havia ocorrido pela primeira vez em 2019 com o Flamengo de Jorge Jesus.

Títulos e disciplina

Para especialistas, essa avalanche de títulos de clubes brasileiros dirigidos por técnicos portugueses vai além da tática e da estratégia no campo. Decorre, também, de fatores como disciplina, liderança, resiliência e conhecimento do perfil dos atletas sob seu comando.

A forte influência do futebol praticado na Europa, cuja escola é pautada pelo alto nível de profissionalismo, é uma marca entre os técnicos portugueses no Brasil. A rigidez nos treinamentos, a cobrança permanente por resultados e a exigência de dedicação dos profissionais são características entre os treinadores lusos.

Não há margem para individualismos exacerbados ou comportamentos que possam influenciar o desempenho das equipes. Mais: a facilidade da língua é um componente adicional, que fortalece a comunicação entre jogadores e técnicos.

Flamengo, Palmeiras e, agora, o Botafogo passaram a ser referência para os demais times brasileiros, pela regularidade dos jogos. Mas é importante ressaltar que nem todos os técnicos portugueses que passaram pelo Brasil se tornaram vencedores.

Para o botafoguense Artur Jorge, a trajetória dele à frente do time carioca até agora é “de um ano extraordinário de trabalho em equipe, um desafio diário que só se consegue com obstinação, coragem e determinação”.