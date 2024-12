Presidente da República quer saber “qual a estratégia do Governo” para os sem-abrigo

Há 13.128 pessoas em situação de sem-abrigo em Portugal e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer conhecer o "retrato" destas pessoas: "onde estão e em que condições estão", se são portugueses ou migrantes, e "qual é a estratégia do Governo" para esta realidade. "O inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo está por divulgar", alertou o chefe de Estado no podcast Expresso da Manhã, recordando ao executivo de Luís Montenegro que "ficou de apresentar a estratégia". Além disso, aproximam-se as autárquicas e "é muito difícil arrancar um novo mandato autárquico sem isto estar clarificado".

O Presidente da República mantém, assim, a pressão sobre o tema. Em Outubro do ano passado, antes da queda do Governo anterior, Marcelo Rebelo de Sousa pedia "novos modelos de acção" e apontava para 2026 a meta para a redução "drástica" de pessoas nesta condição. Ao indicar uma data além do prazo previsto para a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENPISSA), que terminava no final desse ano, o chefe de Estado quis exercer pressão para que fosse lançada uma nova estratégia em 2024.

O número mais recente (13.128 sem-abrigo), referente a 2023, foi divulgado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, e representa um aumento de quase 23% face a 2022, quando se registavam 10.700 pessoas nesta condição. "Sabemos que estão, sobretudo, em Lisboa e Porto - só aí, qualquer coisa como sete mil ou mais, quer dizer que tudo o resto é realmente muito menos significativo -, mas verdadeiramente, não sabemos se têm ou não emprego. Conheço vários exemplos de terem emprego. Quando visitei a Gare do Oriente [em Lisboa], alguns dormem ali mas trabalham ao lado, no centro comercial", afirma o Presidente da República.

"Precisávamos de ter o retrato [das pessoas em situação de sem-abrigo] e precisávamos de saber qual é a estratégia do Governo", desafia o chefe de Estado. A última caracterização de pessoas em situação de sem-abrigo foi conhecida no final de Dezembro de 2022, no âmbito da ENPISSA, levada a cabo entre 2017 e 2023.

"A estratégia aprovada no final de Março, do Governo anterior, era uma estratégia de distanciamento progressivo do Estado em relação ao problema, atirando-o para as autarquias locais. Provavelmente, esta tendência vai continuar, nomeadamente no domínio da habitação. Só que, no domínio da habitação, o Estado tem hoje um instrumento, que é o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], que é um instrumento importante, que é um instrumento financeiro. Quem vai depois construir, quem vai tomar as decisões são as autarquias, por isso é fundamental que as autarquias tenham planos municipais para as pessoas em situação de sem-abrigo", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, dando o exemplo de Lisboa, que está a implementar um plano municipal.

Considerando o problema da habitação como "talvez o mais importante" para resolver este problema, para o Presidente da República "a estratégia [para a integração de pessoas em situação de sem-abrigo] tem de ser nacional, embora a execução tenha de ser, obviamente, de componente dominante local". "Faz sentido é que haja, de uma forma muito clara, um plano que diga até onde é que há financiamento da parte do Estado, agora que há fundos específicos durante um período limitado de tempo, e depois como é que é utilizado pelas autarquias", observa o chefe de Estado, indicando o housing first e os apartamentos partilhados como "dois sistemas fundamentais de habitação" que foram utilizados, mas apelando a soluções mais duradouras.

"Depois, há a construção, mas cobre vários sectores da população", reconhece. "Portanto, há aqui um leque muito grande em que saber o que, da estratégia nacional passa para nível local e o que é efectivamente construído a nível local, é fundamental", resume Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que as autarquias não têm todas as mesmas condições para avançar com estes projectos.

Próximo ano "vai ser decisivo"

Para o Presidente da República, "este ano que vem vai ser decisivo". "Primeiro, porque há um novo Governo, e o Governo ficou de apresentar a estratégia. Segundo, porque há eleições autárquicas. Portanto, o que os actuais autarcas quiserem fazer, têm menos de um ano para fazer e é fundamental que um dos pontos de debate nas eleições autárquicas seja como é que vai ser a habitação, e dentro da habitação como é que vão ser os sem-abrigo, os que não estão sem-abrigo mas estão sem um tecto mínimo ou quase mínimo - acontece com nacionais e migrantes -, onde é que eles estão, em que condições é que estão. É muito difícil arrancar um novo mandato autárquico sem [isso] ficar clarificado", alerta Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado vê o tema das pessoas em situação de sem-abrigo como um necessário tema de campanha eleitoral nas próximas eleições autárquicas, considerando também "importante perceber que, se este aumento ocorre outra vez de 2023 para 2024, em Lisboa e Porto, de 20% anual, então é uma questão que não pode ser tratada com indiferença pelas populações das áreas metropolitanas e pelos governantes, quer nacionais quer autárquicos".

Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas: "Nos 50 anos de Abril, o ponto onde falhámos foi, realmente, em matéria de pobreza".