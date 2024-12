Orçamento da Madeira chumbado por toda a oposição a Albuquerque. Crise à vista

Sem grandes surpresas, tendo em conta as indicações de voto previamente anunciadas, as forças da oposição chumbaram, na generalidade, o Orçamento madeirense para o próximo ano.

O Orçamento da Madeira para 2025 foi chumbado nesta segunda-feira na Assembleia Regional com os votos contra de PS, Chega, JPP, IL e PAN, deixando isolados PSD e CDS-PP, que votaram favoravelmente. É o primeiro acto de uma crise política que deverá culminar na próxima semana com a aprovação da moção de censura apresentada pelo Chega e com a queda do executivo madeirense.