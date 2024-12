Madeira: a teimosia de Albuquerque vai levar a eleições a cada seis meses?

O Orçamento da Madeira para 2025 foi chumbado nesta segunda-feira na Assembleia Regional com os votos contra de PS, Chega, JPP, IL e PAN, deixando isolados PSD e CDS-PP, que votaram favoravelmente. É o primeiro acto de uma crise política que deverá culminar na próxima semana com a aprovação da moção de censura apresentada pelo Chega e com a queda do executivo madeirense. Perante este cenário de ingovernabilidade, a região já se prepara para novas eleições antecipadas, nas quais Miguel Albuquerque pretende participar.

