Hugo Soares diz que PS candidata ao Porto “uma espécie de cromo repetido”

Secretário-geral do PSD garantiu que o partido vai apresentar uma candidatura à Câmara Municipal do Porto “em que todos os portuenses se possam rever”.

O secretário-geral do PSD considerou, esta segunda-feira, que o candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, é uma "espécie de cromo repetido", prometendo que o partido vai apresentar uma candidatura "em que todos os portuenses se possam rever".

À margem de uma visita à fábrica de caiaques Nelo, em Vila do Conde, no distrito do Porto, Hugo Soares apontou que o PSD vai apresentar o candidato à autarquia do Porto "a seu tempo" e lembrou que as eleições autárquicas "são uma prioridade" para o PSD.

"A seu tempo, no nosso timing, sem precipitações, sem processos discutidos na praça pública como tenho visto alguns, em que se falaram em dezenas de candidaturas para depois se repetir, não me leve a mal, uma espécie de cromo repetido na candidatura ao Porto. O PS parece que não tem mais ninguém para apresentar ao Porto", afirmou Hugo Soares, quando questionado quando será apresentado o candidato do PSD à Câmara do Porto.

O também líder parlamentar do PSD na Assembleia da República salientou a importância das próximas eleições autárquicas, admitindo que o PSD não terá uma tarefa fácil: "As eleições autárquicas são uma prioridade para o PSD mas elas acontecem num contexto difícil para o PSD".

"O PSD perdeu as eleições autárquicas em 2013 e 2017, voltou a perder em 2021. Nós temos muitas capitais de distrito em que temos que mudar, por força da lei, os candidatos e o contexto é um contexto difícil. Nós queremos procurar ter o melhor resultado possível", afirmou.

Assumindo que o PSD quer ganhar a Câmara Municipal do Porto, Hugo Sares reafirmou que "a seu tempo" será apresentado o cabeça de lista, deixando uma promessa: "Estou absolutamente convencido de que apresentaremos uma candidatura em que todos os portuenses se possam rever e entender como candidaturas que correspondem àquilo que são os anseios da população do Porto".

Questionado sobre um eventual apoio ao candidato do movimento independente que apoia o actual autarca do Porto, Rui Moreira, o dirigente social-democrata não disse que não, nem que sim, mas lembrou que o PSD tem integrado muitos candidatos independentes nas suas listas.

"O PSD tem dado sobejas demonstrações em que está aberto à sociedade civil", disse.

A concelhia do PS/Porto elegeu na sexta-feira, por maioria, o antigo ministro da Saúde Manuel Pizarro como cabeça de lista do partido à Câmara do Porto nas autárquicas do próximo ano.

Esta é a terceira vez que Pizarro se candidata à Câmara do Porto, tendo a primeira sido em 2013, ano em que o actual presidente Rui Moreira conquistou a autarquia e atribuiu os pelouros da Habitação e Acção Social ao socialista, no âmbito de um acordo de governação.

Nas autárquicas de 2017, o movimento de Rui Moreira recusou o apoio do PS à sua recandidatura, devido a uma alegada tentativa de interferência nos lugares que os socialistas ocupariam na lista, o que levou o PS a apresentar Pizarro como candidato.