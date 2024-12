Cartas do director

Direitos humanos

Há precisamente 76 anos (10-12-1948) a Assembleia Geral das Nações Unidas ofereceu à Humanidade o mais espantoso texto que conheço: Declaração Universal dos Direitos Humanos (D.U.D.H.). Havia (e penso que continua a existir) condições para darmos um gigantesco salto qualitativo. Mas, como escreveu José Saramago, em 10 de Dezembro de 1998: chega-se mais facilmente a Marte neste tempo do que ao nosso próprio semelhante.

Não podemos permitir que este escândalo se perpetue. Há que reagirmos com coragem, lucidez, alegria e trabalho (muito trabalho). O que dirão de nós os nossos filhos e netos quando em 2048 se assinalar o primeiro centenário dos 30 artigos da D.U.D.H.? Transcrevo o primeiro artigo: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

José Cymbron, Lisboa

As greves

Ainda não consegui perceber como é que quando é decretada uma greve dos funcionários públicos à sexta-feira, os que a marcam não perceberam que não prejudicam o patrão. Não. É a vida dos utentes que eles representam que estão a prejudicar.

Os que já pagaram os passes e perdem o dia de trabalho. Os que tinham uma cirurgia para fazer e já não fazem. Os que tinham aulas para aprender coisas novas e já não aprendem. E logo à sexta-feira. Francamente.

Se a greve é para lembrar ao patrão que eles querem, legitimamente, rever carreiras, aumentar ordenados, melhorar as condições de vida, o patrão fica indiferente a essas manifestações e não perde absolutamente nada. Bem feitas as contas, talvez até ganhe alguma coisa, porque não fará tanta despesa.

Parece que está tudo ao contrário. Se pretendem que o patrão fique prejudicado com a greve, enganam-se, porque quem sofre na pele são os utentes dos serviços que param.

Greve a sério lembro-me eu. Foi na Carris, a chamada “greve da mala”. No dia 1 de julho de 1968. Aí sim. Quem perdeu foi o patrão. Os transportes circularam todos, mas os cobradores não cobraram os bilhetes e o prejuízo foi diretamente para o bolso do patrão.

José Rebelo, Caparica

Et Paris s’éveille

Numa verdadeira similitude com a ressuscitação, salva-se dos escombros a Catedral de Notre-Dame, um irredutível monumento cuja beleza resiste e sempre consegue fortalecer a sensibilidade. E mais uma vez os franceses se unem em torno de um símbolo da sua cultura, representação e valor nacional que transcende o significado religioso. Extingue-se e apazigua-se um fogo ao abrigo do esplendor do gótico, mas reacende-se outro ao arrepio da simbologia do triângulo neoclássico, a alguns quarteirões deste local, na Assembleia Nacional. O neoclassicismo foi também época das democracias emergentes, mas corre aqui o risco de albergar a extremada controvérsia do menos mau dos sistemas políticos, ateando um fogo que não atingirá apenas um monumento, mas poderá ser ignição para um país que merece um destino digno.

José M. Carvalho, Chaves

Ortografia e a dor de ser professor

Trata-se de alunos de 12.º ano, para todos os efeitos, alunos pré-universitários. São simpáticos, meigos e educados, embora suponham que podem conversar continuamente durante as aulas e, claro, pensam também que copiar nos testes é um procedimento banal, não condenável. Professores como eu têm uma pedagogia esquisita na opinião deles, é convicção minha.

Terminei a correcção dos segundos testes deste primeiro período. Um aluno, que tirou 18,4 (a segunda melhor nota), escreveu “​impocível”, “​cituação” e “​projenitores”. Um outro, que tirou 11, redigiu “​triçomia” e “​penagem” (em vez de plumagem). Para muitos, a construção frásica é cheia de aleijões. Poucos escrevem bem, admito que por influência principalmente dos pais e dos professores do ensino infantil, que deviam receber prémios.

Não se deduza que inflacionei as notas, que variam entre 4 e 19.

A escola chegou ao estado em que está e não pára por aqui, se os meus temores se confirmarem.

O que devo fazer: emigrar? Organizar uma manifestação ruidosa nas escadas do Parlamento? Injuriar alguém?

Ou, simplesmente, guardar segredo?

P.S.: A dor dos professores pode ter origens diversas. Há quase década e meia, o PÚBLICO publicou um texto meu sobre o tema. Já pensei em o reenviar, para se poder aquilatar da evolução do “estado da síndrome”.

José Batista d’Ascenção, Braga