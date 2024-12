A guerra da Coreia e a Ucrânia

Hoje, na guerra na Ucrânia, o principal factor político está relacionado com a mudança de poder nos EUA. A política anunciada por Donald Trump é a de terminar com a guerra.

1. No Ocidente europeu, um dos acontecimentos mais esquecidos da Guerra Fria é a guerra da Coreia (1950-1953). Nos anos 1950, a enorme distância geográfica entre a Europa e a península da Coreia, situada no extremo oriental da Ásia, compartimentava o mundo em diferentes áreas geopolíticas sem grande contacto entre si. As consequências de uma longínqua guerra na Ásia eram vistas como largamente restritas a essa parte do mundo. Na época, era ainda impensável que um contingente de milhares de soldados coreanos (da Coreia do Norte) pudesse combater numa guerra europeia (e menos ainda fornecer material militar), a não ser como tropas coloniais recrutadas, treinadas e armadas por um império europeu. Nem era imaginado que um (relativamente) pequeno Estado asiático pudesse adquirir armamento nuclear, algo apenas ao alcance das grandes potências mundiais — EUA e União Soviética. Mas não é esse o mundo global onde vivemos no século XXI. Para além das características que a singularizam, a guerra da Coreia contém paralelismos com a actual guerra entre a Rússia e a Ucrânia que vale a pena aqui explorar.