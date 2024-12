“É tempo de ter juízo” e de a Frelimo ter “outra atitude”, com “mais diálogo”

Os quatro candidatos presidenciais nas eleições de 9 de Outubro deviam juntar-se para encontrar uma solução que possa acalmar a população. No entender do padre Filipe Couto, antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, “é tempo de ter juízo” e negociar, porque “quem tudo quer tudo perde”.

Ao mesmo tempo que deixava de fora da solução para a crise pós-eleitoral moçambicana o ainda Presidente, Filipe Nyusi, e se manifestava contra a hipótese de repetir o sufrágio, Couto, em declarações ao canal STV, recomendou uma amnistia para Venâncio Mondlane, alvo de vários processos em tribunal por causa dos protestos, para que possa participar livremente nesse diálogo.

O Presidente moçambicano recebeu nesta segunda-feira líderes da comunidade muçulmana que foram pedir ao chefe de Estado e à Frelimo mais diálogo e mais atenção aos problemas da população, mas o que ouviram foi um ministro do Interior a denegrir os jovens que escutam o apelo de Mondlane e desde 24 de Outubro estão nas ruas a exigir mudanças.

Mesmo reconhecendo que a província de Maputo está “bloqueada” pelos manifestantes, o ministro Pascoal Ronda insistiu em reduzir os protestos a acções de gente alterada que responde ao apelo do candidato presidencial do Podemos sem raciocinar. São “pessoas anormais”, que “consomem bebidas alcoólicas, não das melhores, que consomem estupefacientes”.

É contra esses manifestantes que a polícia continua a disparar gás lacrimogéneo e munições verdadeiras, como mais uma vez aconteceu nesta segunda-feira em nova jornada desta fase de protestos convocada por Mondlane e que irá durar até quarta-feira. De acordo com a última actualização da plataforma eleitoral Decide, que vem monitorizando os protestos, desde o início das manifestações pós-eleitorais já foram mortas 103 pessoas.

No final da audiência com Nyusi, Nazir Loonat, líder da comunidade muçulmana, sublinhou a falta de diálogo que vem sendo demonstrada pelos governantes e pela Frelimo, pelo menos, “esta Frelimo”, diferente da “Frelimo antiga”.

“Gostaríamos que esta Frelimo mudasse a sua atitude”, referiu Loonat aos jornalistas, “gostaríamos que esta Frelimo mudasse o seu comportamento, que tivesse mais diálogo com o povo”, porque, na verdade, “está a faltar muito diálogo com o povo por parte dos nossos governantes”.

No domingo, Marcelo Mosse, director do jornal online Carta de Moçambique, escrevera taxativamente que “o poder do Estado da Frelimo esvaiu-se”. Para Mosse, à entrada do ano do cinquentenário da independência de Moçambique, Nyusi está a pregar “o prego final no caixão do seu próprio partido”. E o que quer que venha a suceder em consequência deste “quadro de violência pós-eleitoral, uma coisa é certa: a Frelimo ‘morreu’”.

Se se trata de afirmação do género “a Frelimo morreu, viva a Frelimo”, abrindo portas a que quadros dentro do partido recuperem os valores da “Frelimo antiga” de que fala Loonat, ainda faltam sinais concretos para tirar conclusões.

“Não há dúvida para ninguém minimamente consciente e responsável que é necessário que transformações e mudanças ocorram na vida política, na vida económica e na vida social moçambicanas”, afirmava, no domingo, o filósofo moçambicano Severino Ngoenha, no seu canal do YouTube. Há “necessidade de encontrar um caminho concordado”, de buscar soluções que permitam chegar a “um compromisso de bravos”, um “consenso” que seja um garante da paz, numa altura de tanta polarização.

Mas o que se vai vendo, com o aumento da violência e a falta de capacidade do Governo e da Frelimo em lidar com os protestos de rua e as suas exigências, não anda próximo de qualquer consenso, apesar do “profundo sentimento de rejeição” da Frelimo, dos seus líderes e de tudo o que o partido representa, segundo o director da Carta de Moçambique.

O que pode ser a oportunidade para agir daqueles que dentro do partido estejam de acordo com a necessidade da mudança. “Nem tudo na Frelimo é lixo”, sublinha Mosse. O partido “está cheio de boas pessoas com boas intenções” que não tiveram oportunidade de afirmação desde “a emergência da auto-estima estomacal do guebuzismo”, referindo-se ao ex-presidente Armando Guebuza, ou “à autocracia corrupta do nyusismo”, em relação ao actual chefe de Estado.