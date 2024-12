Conselho de Segurança da ONU reúne-se nesta segunda-feira para discutir a Síria

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se de emergência na segunda-feira à tarde para uma reunião à porta fechada sobre a Síria, na sequência da queda do Presidente Bashar al-Assad. Segundo várias fontes diplomáticas citadas pela AFP, a reunião, que terá lugar a partir das 15h (20h em Portugal), foi solicitada pela Rússia, um país aliado do regime agora deposto.

O regime da família al-Assad, que governava o país árabe desde 1971, caiu às mãos de insurgentes maioritariamente islamitas liderados pela Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham, ou HTS), que tomaram Damasco com pouca resistência após uma ofensiva de 12 dias.

O Presidente sírio, que esteve no poder 24 anos, deixou o país perante a ofensiva rebelde e asilou-se na Rússia, segundo as agências de notícias russas TASS e Ria Novosti. Rússia, China e Irão manifestaram preocupação pelo fim do regime, enquanto a maioria dos países ocidentais e árabes se mostrou satisfeita por Damasco deixar de estar nas mãos do clã Assad.

No poder há mais de meio século na Síria, o partido Baath foi, para muitos sírios, um símbolo de repressão, iniciada em 1970 com a chegada ao poder, através de um golpe de Estado, de Hafez al-Assad (pai de Bashar) que liderou o país até morrer, em 2000.