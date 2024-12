O que aconteceu na Síria?

Neste P24 ouvimos a jornalista do PÚBLICO Sofia Lorena.

Poucos sírios terão pregado olho na noite de sábado para domingo. Bashar al-Assad, o ditador que herdou o poder do pai há 24 anos e que escolheu destruir a Síria, matar centenas de milhares de sírios e levar milhões a fugir em vez de ouvir manifestantes desarmados não esperou em Damasco pela chegada dos rebeldes. Assad fugiu do país, as forças da oposição entraram na sua capital e o Estado-maior das Forças Armadas comunicou aos militares que ainda não tinham despido a farda que o regime acabou.

Neste P24 ouvimos a jornalista do PÚBLICO Sofia Lorena.

