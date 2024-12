A queda da dinastia Assad

Bashar al-Assad, derrotado no domingo pelos rebeldes islamistas e hoje refugiado na Rússia, não é uma personalidade particularmente interessante. Mais do que a derrota de um autocrata responsável pela destruição do seu país, trata-se do fim do poder dos alauitas, uma comunidade minoritária que, com 10% da população, dominou o país desde 1970. O que torna real o risco de desintegração da Síria. É também o fim de uma guerra cruel que terá feito perto de meio milhão de mortos, 5,6 milhões de refugiados e 6,2 milhões de deslocados.

