Edifício de sociedade centenária da Portela de Carnaxide será demolido, mas há quem queira que a história não acabe aqui

Enzo Santos não sabe muito bem porque é que vão demolir o edifício verdinho da Sociedade Musical Simpatia e Gratidão, mas tem muita pena. Afinal, foi aí que começou a ter aulas de teatro e dança. “Brinquei lá muito”, conta o morador de 12 anos da Portela de Carnaxide. Também conta que as actividades o ajudam a ter motivação para a escola. Enzo tem tido classificações muito boas e quer ser médico. É também nas actividades da sociedade que se encontra com alguns amigos como Melissa Gomes, de 11 anos. Um dia decidiu vir experimentar e agora até quer ser bailarina ou professora de dança. “Adoro dançar. Isto mudou a minha vida”, diz a moradora do bairro do Alto dos Barronhos, também em Oeiras.

